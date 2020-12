Le veuf de la chanteuse Selena, Chris Pérez, a accusé la famille de sa femme décédée d’avoir tenté d’effacer sa trace dans la biosérie qui vient de sortir sur Netflix.

Chris Pérez, avec qui elle a été interprétée mariée en 1992, a laissé entendre que Selena: The Series n’envisage pas de montrer l’héritage de l’artiste également.

La romance entre Selena et Chris s’est produite alors qu’il était le guitariste de Los Dinos, le groupe qui accompagnait le chanteur, mais cela n’a pas été vu avec de bons yeux par la famille connue sous le nom de “The Queen of Tex-Mx” , donc à une occasion, ils ont décidé de s’échapper et de se marier secrètement.

Cela s’est produit en 1992, trois ans seulement avant l’assassinat du chanteur d’origine mexicaine, à Corpus Christi, au Texas.

Le plus grand mécontentement pour l’union du couple a été montré par le père de Selena Abrahm Quintanilla, mais comme l’interprète de “Como la flor” a continué sa carrière, la famille a fini par accepter la romance.

Mais après que Suzzete Quintanilla, soeur du défunt, ait pris le poste de productrice exécutive de la série qui sera chargée de dépeindre l’enfance, la montée vers la gloire et la fin tragique de Selena, Chris a dénoncé ne pas être impliqué dans le projet et a noté qu’il ne savait même pas s’il apparaîtrait ou non dans la série.

Le veuf a également noté que l’acteur Jesse Possey, qui serait choisi pour lui donner vie dans la production, ne l’avait jamais contacté pour le jouer.

Même Chris Pérez a déclaré qu’il n’avait pas eu l’occasion de lire le scénario de l’histoire, de sorte qu’il ignorait totalement ce qu’il envisageait de dépeindre.

Mais, malgré la polémique de ses déclarations, le musicien a déclaré à travers ses réseaux sociaux qu’il espérait que le public apprécierait la série, accompagnée d’une photo qui montre l’actrice mexico-italienne Christian Serratos dans le rôle de Selena.

La série, qui vient de sortir ce vendredi 4 décembre, devait être lancée à partir d’octobre de cette année, mais en raison de la pandémie COVID-19, les enregistrements ont dû être retardés.

Source: Cependant