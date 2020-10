L’acteur Chris Pratt (Gardiens de la Galaxie) aime le golf, mais il le méprise aussi en même temps. Il a récemment montré cette bataille intérieure avec une publication sur Instagram. Pratt a pratiqué son putting tout en plaisantant sur ses luttes constantes avec le passe-temps «abusif».

“Me voici en train de pratiquer des putts de 9 ‘encore et encore de manière obsessionnelle parce que la seule façon de s’améliorer est de m’entraîner”, a écrit Pratt dans la légende de sa vidéo. “Et l’un de ces petits tapis de putting est un excellent moyen de passer le temps en quarantaine. Toute la journée, vous pouvez putter. Juste putt putt putt putt putt toute la journée. Je sais. La question est: cette pratique de putting se traduit-elle par des scores plus bas sur le parcours!? La réponse est: Oh non, je suis toujours vraiment mauvais pour tout le temps que je passe sur ce jeu. Mais … est-ce que j’aime ça? Non. Je veux dire. Un peu?

“Quand c’est bon, c’est vraiment bien (très rarement) mais quand c’est mauvais, je veux jeter mes clubs d’un pont. Fondamentalement, si un homme traite ma fille comme le golf me traite, je lui dirai de le quitter”, a poursuivi Pratt. . “J’aurais aimé être assez homme pour arrêter le golf. JE NE PEUX PAS VOUS QUITTER! Le golf est méchant pour moi. Elle est cruelle. Elle est carrément abusive. Mais je suppose … je suppose que je l’aime. Je suppose que c’est de l’amour. Je dois aimer ça. jeu. Cela me rend fou. Et ici je suis obsédé par ça. Publier à ce sujet. Oh quel idiot tu as fait de moi le golf. C’est fini. Nous avons fini. C’est la vie! Ravi de te connaître. C’est très bien. Je te verrai demain. “

Selon une interview menée par Pratt après une partie de golf, la meilleure partie de son jeu est le niveau de plaisir qu’il obtient en passant du temps sur le parcours. Il a dit qu’il appréciait de pouvoir ignorer son téléphone pendant environ quatre heures. Le golf est un passe-temps qui lui permet de s’amuser et de faire des choses.

Pratt plaisante sur ses problèmes avec le golf, mais il passe régulièrement du temps sur le parcours lors de matchs occasionnels et d’événements caritatifs. Il a récemment tiré 93 lors d’une ronde avec Stephen Bishop, qu’il a qualifié de «quête de la grandeur du golf». De plus, Pratt a lancé sa collection Amazon d’articles de premier ordre en janvier avec une photo de golf élégante.

Avant son mariage avec Katherine Schwarzenegger, Pratt a en fait participé à une tournée avec certains de ses amis proches. Il a rejoint Rob Lowe, Christopher Schwarzenegger et Johnny Lowe entre autres au Sandpiper Golf Club de Santa Barbara. Il s’est ensuite rendu sur les lieux pour échanger des vœux avec sa femme.