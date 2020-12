Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger ont gardé leur nouveau-né secret depuis qu’ils ont accueilli le plus récent paquet de joie dans leur vie en août. La première fille du couple et le deuxième enfant de Pratt ont été aperçus dans le cadre du dernier message Instagram de Pratt rendant hommage à sa femme le jour de son anniversaire.

«Joyeux anniversaire ma chérie», l’acteur de Marvel a commencé son message, qui présentait un montage de photos. «Vous avez apporté tellement de lumière dans ma vie. Je suis tellement contente d’être à la maison avec toi et Lyla. Vous êtes une maman formidable, une belle-mère formidable, une épouse, une fille, une sœur et une amie formidables. Le monde est plus lumineux avec vous. Je suis un homme chanceux. Ce qui a frappé la plupart des utilisateurs, cependant, était une photo en particulier montrant Lyla détenue par Schwarzenegger. Le seul hic, cependant, était que les parents ont gardé sa vie privée comme ils l’ont fait jusqu’à présent en étiquetant un autocollant du Père Noël sur le visage d’ici pendant le processus d’édition. «Votre bébé ressemble beaucoup au Père Noël», a souligné en plaisantant un utilisateur dans la section des commentaires. Un autre a écrit: «Votre fille ressemble au Père Noël, j’espère que cela signifie que vous êtes sur la bonne liste et que vous recevez beaucoup de cadeaux cette année!»

Le 10 août, le couple a annoncé la naissance de leur fille. La star des Gardiens de la Galaxie a écrit sur son Instagram qu’ils étaient «plus que ravis» et ne pouvaient pas être plus heureux d’être les parents de leur enfant. Sur sa page, Schwarzenegger a exprimé un message similaire: «Nous ne pourrions pas être plus heureux et nous nous sentons extrêmement bénis.» Les deux ont marché dans l’allée en juin 2019 après s’être fiancés un an plus tôt en janvier. Life & Style a été parmi les premiers à partager les détails sur les deux qui attendent leur premier enfant ensemble en avril. La source a déclaré au point de vente que les deux avaient activement essayé à l’époque.

Pendant ce temps, Pratt faisait partie des dernières nouvelles de Disney alors que son service de streaming, Disney +, a annoncé que l’une des franchises dont il fait partie, Guardians of the Galaxy, sortirait avec un spécial vacances en 2022. Le troisième volet de la franchise a également été étiqueté pour une version 2023. Pratt et le reste des stars de l’équipe de super-héros Marvel apparaîtront également dans le prochain film Thor: Love and Thunder qui devrait sortir l’année prochaine. Il continuera à jouer dans la franchise Jurassic World, bien que le troisième film ait été repoussé une autre année.