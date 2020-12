Les soins physiques et le plaisir ne sont pas combattus, Chris Pratt le prouve en se promenant avec son fils sur la plage.

Comme d’autres parents qui ont dû réussir à continuer à faire leurs activités sans perdre la tête pendant l’isolement social, Chris Pratt improvise une promenade sur la plage de Los Angeles.

Chris Pratt est déjà victime de la quarantaine

Cette semaine, l’acteur qui joue Star-Lord dans “Guardians of the Galaxy” a été vu avec son fils de 8 ans, Jack, né lors de son mariage désormais disparu avec Anna Faris.

Entre les ajustements de sa vie personnelle et les projets de travail à venir, Pratt passe le plus de temps possible avec son fils, même lorsque Jack veut sortir sur son hoverboard.

Vêtus de vêtements frais pour la chaleur et de leurs masques respectifs, le père et le fils ont enduré le soleil inclément de midi alors qu’ils marchaient ensemble, et Chris a utilisé le transport de son fils comme poids.

Bien qu’ils aient été vus en d’autres occasions faire des tours à vélo, cette fois, ils ont eu une scène plus chaude. Jake s’amuse dehors et Chris le soutient chaque fois qu’il le peut.

Il y a quelques mois, Chris est redevenu le père d’une petite fille, que lui et sa femme Katherine Schwarzenegger ont nommée Lyla Maria Schwarzenegger Pratt.

Arnold Schwarzenegger va être grand-père