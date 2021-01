Chris Pratt pourrait jouer Indiana Jones pour un reebot | AP

Il semble que la maison de production envisage de créer de nouvelles versions du personnage pour les futures séries animées ou en direct et Chris Pratt est l’un des candidats pour jouer ce personnage emblématique.

Il ne fait aucun doute que l’un des personnages les plus emblématiques du cinéma d’aventure, et qui a réussi à rester d’actualité au fil des ans, est Indiana Jones.

Depuis 1981, avec Les chasseurs de l’arche perdue, le personnage interprété par Harrison Ford a réussi à se transcender en devenant l’un des grands joyaux de Steven Spielberg et de George Lucas.

Et en fait, à un moment donné, cela a été considéré comme ayant le même rapport avec ce personnage qu’avec James Bond, c’est-à-dire qu’il changeait de temps en temps l’acteur pour le tenir au courant et avec la possibilité de créer de nouvelles histoires.

Cependant, cette formule ne semble pas être faite pour l’archéologue le plus populaire du cinéma, car Gué Il deviendrait le seul digne de porter ce chapeau, car pour beaucoup, il n’y aurait pas d’Indiana Jones sans Harrison Ford, et l’acteur le voit également de cette façon, car il a assuré que son souhait est que le personnage perde la vie avec lui.

Mais est-ce qu’après le succès de Disney prolongeant l’univers Star Wars avec ses séries et ses préquelles, il a envie d’essayer la même chose avec cet aventurier des années 80?

Selon les informations partagées par le célèbre journaliste indépendant Daniel Richtman, Lucasfilm recherche déjà Chris Pratt éventuellement pour faire un prequel.

Jusqu’à présent, il n’a pas partagé plus de détails, et l’interprète de Star Lord dans Guardians of the Galaxy et Ford ne l’ont pas confirmé.

C’est le même journaliste qui a assuré qu’Indiana Jones 5 engendrerait plusieurs divisions dans l’histoire, ce qui ouvrirait de nouvelles possibilités.

De son côté, le producteur Frank Marshall a précisé que le cinquième film serait le dernier de cette franchise, respectant ainsi la relation entre le personnage et l’interprète.

Malgré cela, les possibilités d’apporter une nouvelle série animée sont toujours valables et si les informations de Richtman devaient se réaliser, il est certain que les fans réagiront d’une manière ou d’une autre et ils devront être convaincus de la pertinence ou non de l’apporter. à un nouvel Indiana Jones.

Eh bien, comme vous vous en souvenez peut-être, lorsque Han Solo: Une histoire de la guerre des étoiles a été confirmée, il y a également eu des conflits dus au fait que les fans considéraient Harrison Ford comme le seul et irremplaçable contrebandier, mais malgré cela, Alden Ehrenreich a été bien accueilli. .

Que ces changements dans la franchise se produisent ou non, il est indéniable que chaque fois que le célèbre archéologue est mentionné, les fans penseront à l’acteur légendaire, qui au fil des ans a gagné une place importante dans l’industrie cinématographique.

D’autre part, Chris Pratt a également gagné sa place grâce aux fans de Guardians of the Galaxy Vol.2 et à sa présence constante dans le MCU, et il dispose certainement d’un large éventail de possibilités pour donner vie à des personnages complètement nouveaux dans divers histoires.

Mais pour l’instant, le film Indiana Jones 5 devrait sortir en salles en 2022.

Christopher Michael Pratt Après avoir terminé le lycée en 1997, il a abandonné l’université pour déménager à Maui, Hawaï, où il vivait sans domicile jusqu’à ce qu’il soit découvert par l’actrice Rae Dawn Chong alors qu’il travaillait comme serveur dans un restaurant de la Bubba Gump Shrimp Company.

Ainsi, grâce à son charisme et son sens de l’humour, Pratt connut le succès à la télévision au cours des années 2000 en apparaissant dans la série Everwood, The OC et Parks and Recreation.

