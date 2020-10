Un grand jury de Louisiane a inculpé le rappeur Hurricane Chris – alias Christopher Jerron Dooley – pour meurtre, selon le Shreveport Times. Le grand jury de la paroisse Caddo accuse le rappeur de 31 ans de meurtre au deuxième degré et de possession illégale d’une voiture volée. C’était l’un des cinq actes d’accusation annoncés jeudi par le Grand Jury.

Dooley est accusé du meurtre de Danzeria Ferris, Jr. le vendredi 19 juin. Ferris aurait été abattu à plusieurs reprises dans une station-service Texaco de la ville, tôt le matin. Pendant ce temps, Dooley est également accusé de possession d’une voiture volée – une berline Mercedes 2016 – qui, selon les enquêteurs, est liée au meurtre de Ferris. Dooley prétend qu’il a tiré sur Ferris en légitime défense, parce que Ferris essayait de lancer une bagarre pour la voiture de Dooley. Cependant, des images de sécurité du meurtre peuvent contrecarrer cette défense.

“Les enquêteurs ont pu obtenir des séquences vidéo de l’incident qui, selon les détectives, ont montré que Dooley n’a pas agi en état de légitime défense”, lit-on dans un communiqué de presse de la police. Les autorités ont ajouté que la voiture en question était immatriculée auprès d’une autre personne, très éloignée du Texas. Dooley a été arrêté peu de temps après la fusillade en juin.

Dooley est surtout connu dans le monde sous le nom de Hurricane Chris pour sa chanson à succès de 2007 «A Bay Bay». À l’époque, la chanson est montée en flèche dans le top 10 du Billboard’s Hot 100, mais Dooley n’a jamais eu de suite atteignant les mêmes sommets. Il a complètement arrêté de sortir de la musique en 2015.

“A Bay Bay” était le premier single du premier album de Dooley, 51/50 Ratchet. Le single suivant a été appelé “The Hand Clap”, qui a eu un certain succès, bénéficiant du disque précédent. Les remix de “A Bay Bay” ont également relativement bien performé dans le temps qui a suivi.

L’album de Dooley a fait ses débuts au numéro 24 du Billboard américain 200 et s’est vendu à 60 000 exemplaires au cours de sa première semaine. Les choses se sont ralenties à partir de là, Dooley sortant son prochain single un an et demi plus tard. Il s’intitulait «Halle Berry (She’s Fine)» et il précédait l’album Unleashed. Sorti en décembre de cette année-là, Unleashed serait son dernier album majeur.

On ne sait toujours pas si Dooley a été abandonné par son label, Polo Grounds and J Records, ou s’il est parti de son propre chef. Quoi qu’il en soit, Dooley a continué à sortir des mixtapes tout seul, mais sa dernière est sortie en 2015.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quand Dooley doit revenir devant le tribunal.