Chris Rock revient à Saturday Night Live pour lancer la saison 46 de la longue série de sketchs. Rock était un membre de la distribution SNL de 1990 à 1993 et ​​a travaillé avec Kevin Nealon, Chris Farley et Mike Myers parmi d’autres gros frappeurs comiques. Son temps dans la série a pris fin lorsqu’il s’est dirigé vers In Living Color mais a-t-il été renvoyé?

Comme il l’a expliqué lors d’une interview avec Marc Maron en 2011, Rock prévoyait de quitter SNL pour rejoindre In Living Color, et l’émission l’a renvoyé en réponse. Le comédien a détaillé les différences créatives qui ont conduit à son départ de SNL et a expliqué qu’il y avait une différence majeure entre les deux spectacles. SNL était “assez blanc” étant donné qu’il était le seul membre noir de la distribution. In Living Color, en revanche, était un spectacle très différent et lui a donné l’occasion de créer une comédie sans la «traduire».

“[Playing] un membre de la tribu Ubangi ou autre… vers où, pas que je pensais qu’ils étaient racistes… [but I] C’était le seul visage noir qui allait être vu pendant une heure et demie… ça se sent raciste “, a déclaré Rock à Maron.” Ce n’est pas raciste. Mais c’est juste comme ça quand c’est tout ce que vous voyez… Si vous êtes sur In Living Color et que vous êtes un membre de la tribu Ubangi, il y avait un truc noir avant ça et un juste après. Il y a un contexte. “

Depuis son licenciement, Rock a fait plusieurs camées sur SNL. Il a également animé les épisodes du 2 novembre 1996 et du 1er novembre 2014. Il a également fait une apparition aux côtés de Dave Chappelle dans un sketch détaillant l’élection présidentielle de 2016 et les réponses à la victoire de Donald Trump. Il est apparu pour la dernière fois dans la série lorsqu’il a fait une apparition lors de l’épisode d’Eddie Murphy le 21 décembre 2019.

Maintenant, il reviendra tout en faisant la promotion de la saison 4 de Fargo. Rock joue actuellement le chef d’une famille criminelle dans les années 1950 à Kansas City. Il dirige une famille criminelle qui souhaite étendre son territoire tout en faisant des cartes de crédit un objet de tous les jours. Cependant, la famille doit d’abord affronter la mafia de Kansas City, dirigée par Jason Schwartzman.

Avec Rock, Megan Thee Stallion participera à la première de la saison 46 tout en interprétant de la musique pour les téléspectateurs à la maison. De plus, Jim Carrey jouera le rôle de l’ancien vice-président Joe Biden tandis que Maya Rudolph reviendra pour jouer la sénatrice californienne Kamala Harris, la vice-présidente de Biden. Alec Baldwin continuera sa séquence de jouer Trump.