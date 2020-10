Saturday Night Live est de retour ce week-end, avec le premier épisode tourné au Rockefeller Center depuis début mars. L’ancien membre de la distribution Chris Rock anime, avec la rappeuse Megan Thee Stallion comme interprète musicale. Les deux stars ont tenté de dissiper toute inquiétude concernant le tournage de l’émission devant un public en direct pendant la pandémie de coronavirus dans une série de promotions pour le nouvel épisode.

Dans le premier clip, Rock et Megan portaient tous les deux des masques faciaux, avec le nom de famille de Rock imprimé sur le sien. Megan, qui a contribué au single “WAP” de Cardi B, a demandé à Rock s’il pouvait lire ses lèvres derrière le masque. “Oui, je peux, et nous ne pouvons pas dire ça à la télé,” dit Rock alors que Megan riait. Dans le deuxième clip, Rock a déclaré que les deux n’étaient “même pas inquiets” pour le virus. Megan est ensuite entrée dans le cadre en portant un équipement de protection individuelle, y compris un écran facial et des gants. “Non,” dit-elle avec un sourire avant la fin du clip.

La salle des écrivains de la SNL a probablement pensé qu’elle avait un croquis ouvert et facile à écrire après le débat présidentiel de mardi entre le président Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. Cependant, vendredi matin, Trump a annoncé que lui et la première dame Melania Trump avaient annoncé qu’ils avaient été testés positifs pour le coronavirus. Des sources proches de l’émission ont déclaré à TMZ que les scénaristes «se démènent» pour ajuster le script afin de refléter l’évolution de la situation.

L’épisode de cette semaine devrait également inclure les débuts de Jim Carrey en tant que Biden. L’ancienne membre de la distribution Maya Rudolph revient également pour jouer la vice-présidente de Biden, la sénatrice californienne Kamala Harris. Rudolph a joué le rôle à plusieurs reprises la saison dernière et a remporté l’Emmy de la meilleure actrice invitée dans une série comique le mois dernier. Le public rencontrera également de nouveaux membres de la distribution, Andrew Dismukes, Punkie Johnson et Lauren Holt. Dismukes a déjà travaillé pour le spectacle dans le personnel des écrivains.

SNL prévoit de diffuser cinq nouveaux épisodes consécutifs ce mois-ci, en vue de l’élection présidentielle. Le prochain nouvel épisode, diffusé le 10 octobre, mettra en vedette le comédien Bill Burr en tant qu’animateur et Morgan Wallen se produisant. L’épisode du 17 octobre mettra en vedette la star d’Insecure Issa Rae en tant qu’hôte et Justin Bieber en tant qu’invité musical. Les épisodes de SNL commencent à 23h30 HE.

Ce sera la première fois dans l’histoire de SNL que cinq nouveaux épisodes seront diffusés d’affilée. Le producteur exécutif Lorne Michaels a déclaré à Vulture qu’il avait pris cette décision très tôt. “Parce qu’il y a quatre débats et puis c’est Halloween, et c’est le week-end avant les élections”, a-t-il expliqué. “Et malheureusement, si les élections se prolongent, alors nous ferons six ou sept spectacles d’affilée. La fatigue en fait partie, donc nous essayons de nous assurer que tout le monde est en sécurité, protégé et pris en charge.”