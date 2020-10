Chris Rock a accueilli la première de la saison Saturday Night Live ce week-end, et naturellement, il y avait beaucoup de choses à dire pour le comédien debout. Rock est monté sur scène avec un masque, ne le retirant qu’au moment où il commençait à parler, et se lançant directement dans des blagues sur le diagnostic COVID-19 du président Donald Trump. Rock n’a pas donné de coups de poing dans un monologue de 8 minutes sur le président malade.

“Avant même de commencer, l’éléphant dans la pièce: le président Trump est à l’hôpital du COVID”, a déclaré Rock. “Alors, je veux juste dire, mon cœur va à COVID.” Rock a ensuite soulevé certains des plus grands obstacles auxquels les États-Unis sont confrontés depuis que SNL a fait une pause – la pandémie de coronavirus, le racisme systémique et les manifestations qui ont suivi, et l’impasse au Congrès américain. Il a rassemblé tout cela en disant: “Nous devons changer notre relation avec le gouvernement … Vous rendez-vous compte qu’il y a plus de règles dans un jeu télévisé que de se présenter à la présidence?”

“Donald Trump a quitté le jeu télévisé pour se présenter à la présidence, car c’était plus facile!” il a dit. «Il y a des règles à respecter sur Jeopardy! Vous ne pouvez pas simplement sauter sur Jeopardy !, ne pouvez pas jeter votre fils sur Jeopardy !, ou votre gendre. Steve Harvey ne peut pas mettre sa famille sur Family Feud.

Rock a également réservé certaines critiques aux opposants de Trump, en disant: “et les démocrates veulent-ils même gagner? Veulent-ils même gagner ?! C’est comme si Trump court juste contre – ils continuent de mettre en place des personnes de 75 ans. contre Trump! “

“Maintenant, une chose que nous pouvons dire à propos de Trump: il a eu le plus d’énergie de toute personne de 75 ans sur la surface de la terre”, a poursuivi Rock. «Même Mick Jagger est comme ‘ralentis, Don’. Trump est comme une boxeuse dominante. Il est comme Ronda Rosey. Vous êtes comme “Godd – ça, elle peut se battre!” Et puis vous dites ‘Oh, elle frappe les filles.’ “

Rock a conclu tout cela avec un appel à l’action, demandant aux téléspectateurs de voter le mois prochain et de «prendre cela au sérieux». Il les a exhortés à rêver en grand des changements qu’ils souhaiteraient voir dans le gouvernement américain et à voter avec l’intention de voir ces changements se produire.

Le monologue de Rock était loin d’être le point culminant politique de la première de la saison 46 de SNL. Ce créneau est probablement ouvert à froid – un croquis en direct du débat le plus ardent de l’élection présidentielle de 2020, présentant Jim Carrey dans son nouveau rôle d’invité en tant qu’ancien vice-président Joe Biden.

Saturday Night Live est de retour en studio cette saison avec des précautions de sécurité contre les coronavirus en place. Le spectacle ne prend pas de semaines entre maintenant et le jour du scrutin. Le nouvel épisode suivant présente le comédien Bill Burr en tant qu’animateur et l’auteur-compositeur-interprète Morgan Warren en tant qu’invité musical. Il sortira le 10 octobre à 23 h 30 HE sur NBC.