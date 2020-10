Le présentateur de Fox News Sunday, Chris Wallace, qui a animé le débat présidentiel de mardi à Cleveland, et d’autres personnalités de Fox News qui ont assisté à l’événement, prévoient d’être testés pour le coronavirus. Le président Donald Trump a annoncé que lui et la première dame Melania Trump avaient été testés positifs pour le virus tôt vendredi matin. Dans l’après-midi, la Maison Blanche a déclaré que Trump était emmené au Walter Reed Medical Center pour “les prochains jours”.

Wallace est apparu sur Fox News en infériorité numérique vendredi, et a déclaré qu’il serait testé. La PDG de Fox News Media, Suzanne Scott, et son président, Jay Wallace, prévoient de se faire tester, ainsi que Sean Hannity, Bill Hemmer, Bret Baier et Martha MacCallum. “Nous prenons toutes les précautions nécessaires, y compris les tests, pour assurer la sécurité de nos présentateurs, journalistes et collaborateurs qui ont assisté au débat de la commission présidentielle à Cleveland ou qui se trouvaient à proximité de la Maison Blanche la semaine dernière”, a déclaré une source à Deadline.

Alors qu’il était en infériorité numérique, Wallace a dit aux téléspectateurs de “porter ce foutu masque” et a mis en garde contre les conseils du Dr Scott Atlas, qui apparaît fréquemment sur Fox News et est l’un des principaux conseillers en cas de pandémie de Trump. “Je vais dire quelque chose et, mes amis, j’essaie juste de vous dire la vérité”, a déclaré Wallace, rapporte le New York Times. “Le Dr Scott Atlas n’est pas un épidémiologiste, n’est pas un expert en maladies infectieuses – il n’a aucune formation dans ce domaine. Il y a un certain nombre de personnes de haut niveau dans le groupe de travail du président sur les coronavirus qui ont eu de graves préoccupations au sujet de Scott Atlas et de son de bonne foi scientifique. “

Wallace a déclaré qu’il savait qu’il obtiendrait “beaucoup de répulsion” de ses commentaires, mais a déclaré que les téléspectateurs devraient écouter des experts comme le Dr Anthony Fauci et le Dr Deborah Brix. “Écoutez les gens indépendants qui n’ont pas de hache politique à broyer, et je ne pense franchement pas que Scott Atlas soit l’une de ces personnes”, a déclaré Wallace. L’ancre a également confirmé que les membres de la famille de Trump avaient enlevé leurs masques lors du débat, violant les règles de la Cleveland Clinic, qui surveillait les mesures de santé lors de l’événement. “Un agent de santé de la Cleveland Clinic est venu voir la première famille quand ils étaient assis et leur a offert des masques au cas où ils ne les auraient pas, et ils ont été agités”, a déclaré Wallace.

Wallace était assis à environ 10 à 12 pieds de Trump et Biden, qui étaient à environ huit pieds l’un de l’autre sur la scène. Il a également déclaré qu’il pensait que Trump avait déjà le coronavirus lors du débat. “Ils ne sont arrivés que mardi après-midi”, se souvient Wallace, rapporte Yahoo News. “Donc, pour qu’ils se fassent tester, ils n’auraient pas eu assez de temps pour passer le test et avoir le débat à 9 heures ce soir-là. Ils ne se sont pas présentés avant 15 heures, 16 heures et 17 heures. l’après-midi. Oui, il y avait un système d’honneur pour les gens qui venaient dans la salle des deux campagnes. “

Biden et son épouse, le Dr Jill Biden, ont déclaré qu’ils avaient été testés négatifs pour le coronavirus. Le vice-président Mike Pence, la deuxième dame Karen Pence et le colistier de Biden, le sénateur de Californie Kamala Harris, ont également été testés négatifs. Le bureau de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle avait également été testée négative.