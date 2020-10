La star de la vente de Sunset, Chrishell Stause, a parlé du moment où elle serait prête à revenir au jeu de rencontres après sa séparation de la star de This Is Us Justin Hartley l’année dernière. L’ancienne star de All My Children a déclaré qu’elle était prête à “sortir” à nouveau dans le monde des rencontres, mais seulement après la fin de Dancing With The Stars. Stause a atteint la sixième semaine de la saison 29 de DWTS avec son partenaire de danse professionnel Gleb Savchenko.

Lors d’un arrêt au Tamron Hall Show vendredi, Stause a déclaré qu’elle “ne sortait pas” maintenant car elle était trop occupée. “Je suis vraiment occupé – j’essaye de travailler sur mon cha-chas et mes contemporains”, a déclaré Stause, note E! Nouvelles. La native du Kentucky, âgée de 39 ans, a déclaré que les rencontres étaient “quelque chose que j’attendais avec impatience dès que” DWTS est terminé, mais elle veut rester dans la série le plus longtemps possible.

“Je vais m’aventurer une fois que j’en aurai fini avec ça,” dit Stause. “Tu sais, Tamron, ce que c’est vraiment – j’attends juste d’avoir mon corps de danseur, et ensuite je comme, ‘OK, je suis prêt!’ “

Stause a épousé Hartley en 2017 et étaient ensemble jusqu’en novembre 2019, lorsque Hartley a demandé le divorce. À l’époque, Stause tournait la troisième saison de Selling Sunset. Elle a affirmé dans un épisode qu’elle n’était pas au courant du divorce jusqu’à ce qu’elle reçoive un texte de Hartley après avoir rempli les documents. Hartley bouge déjà et sort avec Sofia Pernas. Stause a légalement laissé tomber le nom de famille de Hartley.

Dans une interview avec PEOPLE en septembre, Stause a dit qu’il était “douloureux” de voir Hartley sortir avec lui. «J’ai le sentiment que n’importe qui aurait le cœur brisé de voir à quel point vous êtes remplacé rapidement ou facilement; bien sûr, ça va piquer », a-t-elle dit, révélant plus tard qu’elle avait congelé ses œufs.« Cela fait presque un an, donc je suis ravie de revenir là-bas. Je suis un romantique sans espoir, donc je pense que cela peut encore arriver “, a expliqué Stause.” Nous sommes en 2020, peut-être que vous pourriez rencontrer votre personne via un DM Instagram. Je ne sais pas. Des choses plus folles se sont produites! “

Stause et Savchenko danseront leur premier Contemporary to “Stars” de Grace Potter and the Nocturnals. Stause a déclaré que sa performance était dédiée à ses parents, tous deux morts d’un cancer du poumon. Sa mère est décédée en juillet et son père l’année précédente. Stause arrive sur la piste de danse à 20 h HE, en direct sur ABC lundi soir. L’épisode présente également une performance spéciale du juge Derek Hough.