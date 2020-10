Chrishell Stause travaille peut-être comme agent immobilier sur Selling Sunset et se pavane sur Dancing With the Stars, mais la star de télé-réalité faisait presque partie d’une autre émission de télévision majeure il y a environ dix ans. Lors d’un épisode du podcast de l’ancien célibataire Nick Viall, les Fichiers Viall, le cadre d’ABC, Robert Mills, a expliqué qu’il était en pourparlers avec Stause au sujet de sa participation à The Bachelorette il y a environ dix ans, par Us Weekly. Comme l’explique l’exécutif, Stause, qui jouait à l’époque dans All My Children, était en effet sur la liste restreinte pour devenir le chef de file. Mais, après la diffusion de la saison de Brad Womack, le rôle est allé à DeAnna Pappas.

«Elle ne s’en souviendrait jamais. En fait, j’ai déjeuné avec Chrishell, c’était il y a environ 10 ou 11 ans, pour parler d’être le Bachelorette », a déclaré Mills à Viall. Il a également noté que ABC ne produisait pas de saisons de The Bachelorette chaque année comme ils le font maintenant. «Il y avait comme quatre Bachelors pour chaque Bachelorette. … À ce moment-là, nous ne savions pas qui cela allait être, alors nous recherchions des personnes et notre directeur de casting a dit: ‘Nous devrions rencontrer cette fille Chrishell Stause, elle est incroyable.’

Mills s’est même rappelé avoir rencontré Stause au Beverly Hills Hotel au sujet de la possibilité de faire d’elle la prochaine vedette de la série ABC. «J’étais convaincu, je me disais: ‘C’est la Bachelorette’», a-t-il déclaré. «Puis la saison de Brad Womack a été diffusée, et c’est à ce moment-là qu’il a lâché les deux filles et l’une d’elles était DeAnna. L’exécutif a poursuivi en expliquant qu’après que des célébrités de haut niveau comme Ellen DeGeneres se soient ralliées à Pappas pour devenir la prochaine Bachelorette, ils ne pouvaient pas laisser passer l’occasion. «C’était avant même de dire que nous allions faire un Bachelorette. À ce moment-là, c’était comme: «Comment ne pas faire ça?» », A déclaré Mills à propos de Pappas. «Et tout ce qui aurait pu arriver. … Chrishell aurait pu être le Bachelorette et puis nous n’aurions pas eu DeAnna et puis nous n’aurions pas pensé avoir Jason Mesnick. Nick, où serais-tu maintenant?

Viall, qui était le Bachelor pendant la saison 21 après être apparu dans les saisons 10 et 11 de The Bachelorette ainsi qu’une saison de Bachelor in Paradise, a ensuite répondu: «Je ne suis peut-être pas le Bachelor. … [I’d be in Wisconsin] vendre des logiciels, être une sorte de gestionnaire de niveau intermédiaire. » Même si elle n’a pas fini par devenir la vedette de The Bachelorette, Stause s’est certainement fait un nom dans la sphère de la télé-réalité. Non seulement elle est apparue sur trois saisons de la populaire série Netflix Selling Sunset, mais elle est également actuellement en compétition sur ABC’s Dancing With the Stars.