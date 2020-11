La candidate de Dancing With the Stars, Chrishell Stause, a cherché à faire taire les rumeurs d’une relation entre elle et son partenaire de danse professionnel, Glab Savchanko, au milieu de son divorce. Vendredi, Savchenko et la danseuse Elena Samodanova ont annoncé leur intention de se séparer après 14 ans de mariage. Savchenko et Samodanova sont parents de deux filles, Olivia et Zlata.

Stause, qui joue sur Selling Sunset de Netflix, a partagé une déclaration sur son histoire Instagram vendredi soir. «Je suis tellement attristée par la nouvelle de la scission de Gleb et Elena», a-t-elle écrit, le qualifiant de «malheureux» que leur scission «ait fait circuler des rumeurs» sur sa vie personnelle. Elle a continué en faisant référence à son propre divorce avec l’acteur Justin Hartley, ajoutant qu’elle «ne souhaiterait cela à personne».

“Comme vous pouvez l’imaginer, les innombrables heures d’entraînement et de répétitions de danse ont créé une solide amitié solidaire, mais rien de plus”, a conclu Stause. «Je ne souhaite que le meilleur à Gleb et à Elena pendant cette période malheureuse. Une source a dit tard à E! News Stause et Savchenko avaient une «chimie intense» pendant leur passage dans l’émission, mais elle «n’interviewerait jamais» dans sa vie privée. “Elle ne ferait jamais cela, mais ne peut nier la chimie qu’ils ont”, a déclaré la source.

Une autre source a dit à E! News Stause et Savchenko avaient “évidemment” une bonne chimie, mais ne sont que des amis. “Gleb et Chrishell ne sortent pas ensemble et Chrishell n’était pas la cause de la scission”, a déclaré l’initié. Savchenko et Samodanova “allaient se séparer” avant le début de Dancing With the Stars et “ne s’entendaient pas”, a déclaré l’initié.

Savchenko a publié vendredi une vieille photo de sa famille sur Instagram, parallèlement à une déclaration partageant la triste nouvelle. «C’est le cœur lourd que je vous dis que ma femme et moi nous séparons après 14 ans de mariage», écrit-il en partie. «Nous avons toujours l’intention de coparrainer ensemble nos merveilleux enfants que nous aimons si profondément, et nous nous efforcerons de continuer à être les meilleurs parents possible pour eux.

Samodanova a également publié une photo de l’ancien couple dans son histoire Instagram. «Après 14 ans de mariage avec ma plus profonde tristesse, notre route touche à sa fin», a-t-elle écrit. Plus tard, elle a partagé une citation cryptique sur Instagram, aux côtés d’un emoji au cœur brisé. «Je ne te déteste pas, je suis juste déçu que tu sois devenu tout ce que tu as dit que tu ne serais jamais», lit-on dans la citation.

Stause et Savchneko ont été éliminés lors de l’épisode de lundi de Dancing With the Stars. Après la fin de la série, Stause a réfléchi à la relation qu’elle a établie avec Savchenko dans un essai d’après-spectacle pour Entertainment Tonight. Stause a qualifié Savchenko d ‘«ami de toujours» et a déclaré qu’ils «étaient devenus tellement liés par ce processus».