La star de la vente de Sunset, Chrishell Stause, prévoit un hommage émotionnel à ses parents lors du prochain épisode de Dancing With The Stars. La mère de l’ancienne star de All My Children est décédée en juillet après une bataille contre le cancer du poumon, un peu plus d’un an après la mort de son père des suites du même cancer. Stause a déclaré que son hommage sera un ensemble contemporain aux “Stars” de Grace Potter and the Nocturnals.

Stause, 39 ans, a déclaré à Entertainment Tonight que “Stars” est une chanson qu’elle “a utilisée pour traiter mon chagrin” après la mort de sa mère. “Cela va être un défi pour moi cette semaine parce que ma douleur de perdre ma mère est encore très crue, mais j’utilise ce processus pour surmonter une partie de cela et j’espère en faire quelque chose de beau”, Stause, qui danse avec le pro Gleb Savchenko, a déclaré.

Lors d’une danse contemporaine, les danseurs sont pieds nus, ce qui, espère-t-elle, l’aidera à rester ancrée. “Je vais dans cette semaine vraiment optimiste parce que j’espère que cela pourrait fonctionner à mon avantage à quel point le style de danse est différent”, a déclaré Stause. “Je reçois toujours des notes sur mon jeu de jambes. Mais dans le contemporain, vous êtes pieds nus et vraiment ancrés, alors j’espère que cela aidera.”

Stause et Savchenko ont atteint le Top 11 cette saison en impressionnant les juges. Lundi, ils ont eu un revers cependant, gagnant un 19/30 pour leur Tango à “You Got It (The Right Stuff)”. Ils sont à égalité avec Jesse Metcalfe et Sharna Burgess, éliminés, pour les scores les plus bas de la soirée. Pourtant, Stause a passé une nuit incroyable, puisque New Kids on the Block s’est virtuellement réuni pour lui souhaiter bonne chance. “Le fait qu’ils aient pris le temps de le faire est tellement incroyable et ne fait que renforcer le fait qu’ils sont vraiment le meilleur groupe de tous les temps”, a déclaré Stause à ET. “Ils sont toujours incroyables pour leurs fans, et cela a pris le gâteau!”

Quant à savoir pourquoi Stause est toujours dans l’émission, elle a suggéré qu’il était utile d’être ouvert avec le public. “Je pense qu’en acceptant d’être ouvert sur ma vie, cela a été un facteur dans Gleb et je suis toujours dans la compétition. Le reste de notre voyage dépend de nous dans cet espace de répétition”, dit-elle. “Nous devons faire le travail chaque jour et ne jamais lâcher prise.”

Tout le monde verra à quel point ce travail acharné porte ses fruits lorsqu’ils reviendront sur la piste de danse le 19 octobre à 20 h HE sur ABC. Les autres célébrités restantes sont Monica Aldama, Kaitlyn Bristowe, Vernon Davis, Skai Jackson, Justina Machado, Jeannie Mai, AJ McLean, Nelly, Nev Schulman et Johnny Weir.