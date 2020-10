Danse avec les stars, la candidate Chrishell Stause était tout sourire alors qu’elle se dirigeait vers le studio de danse où elle et son partenaire de danse professionnel Gleb Savchenko se préparent pour le nouvel épisode de lundi. Stause a eu une semaine chargée dans les coulisses, alors qu’elle et Savchnko étaient impliquées dans leur “première première” en répétant, a-t-elle révélé sur Instagram. Il y a également eu un grand changement dans son travail au sein du groupe Oppenheim, car la co-star de Selling Sunset, Daviana Potratz, a révélé qu’elle quittait l’entreprise.

Stause a été repéré à l’extérieur du studio avec une coiffure inspirée des années 1980 et portant une tenue d’entraînement rouge assortie, comme le montrent les photos publiées par The Daily Mail. L’ancienne star du savon, âgée de 39 ans, portait également un sac avec le logo New Kids on the Block, parfait pour sa danse. Elle et Savchenko sont prêts à interpréter un Cha Cha sur le tube du groupe “You Got It (The Right Stuff)”. Stause et Savchenko ont atteint la cinquième semaine de cette saison et continuent de bien performer. Plus tôt cette semaine, ils ont obtenu un 22/30 des juges.

Malgré les scores décents, Savhcneko et Stause ont récemment eu une «bagarre» en répétant. Mercredi, Stause a partagé une photo du bouquet d’excuses qu’il lui avait acheté. «Nous nous soucions tous les deux beaucoup et j’aime la passion qu’il apporte à ce qu’il fait», écrit-elle. “Nous travaillons sur moi pour reprendre une partie de sa nature russe stricte, et je l’adoucis avec un peu de charme du sud. Trouver l’équilibre nous a amenés ici et je pense vraiment que cela pourrait être notre meilleure semaine à ce jour.”

Alors que Stause est devenue célèbre sur All My Children, elle est surtout connue aujourd’hui en tant qu’agent immobilier sur Selling Sunset de Netflix. Elle travaille pour le groupe Oppenheim, qui est au centre du salon. Quand il reviendra pour une autre saison, le “méchant” de la série, Potratz travaillera ailleurs. Potratz a déclaré à PEOPLE qu’elle rejoignait Douglas Elliman à Beverly Hills. “J’ai une expérience dans le domaine des ventes et du marketing de nouveaux développements, donc c’est juste une merveilleuse opportunité pour moi”, a déclaré Potraz. “C’est juste très en phase avec mes compétences.”

Bien qu’elle quitte Oppenheim, Potratz a déclaré qu’elle souhaitait toujours apparaître sur Selling Sunset. «J’espère certainement que je fais toujours partie du casting», dit-elle. «Brett [Oppenheim] n’est plus dans le groupe Oppenheim non plus, donc je ne pense pas que ce sera un problème du tout. Cependant, Potratz a déclaré que rien n’avait été filmé pour une quatrième saison potentielle, ajoutant que le casting n’avait pas été informé d’un renouvellement de la saison 4. Netflix a également confirmé qu ‘”aucune décision n’a encore été prise” sur le renouvellement de l’émission.