Chrissy Teigen, qui n’a jamais hésité à s’engager avec les autres sur Twitter, a été impliquée dans une dispute sur les réseaux sociaux avec Megyn Kelly à la suite de ses commentaires sur le président élu Joe Biden. Dimanche matin, l’ancien présentateur de Fox News a répondu à un tweet publié par Biden: «Écrit comme un homme qui est dans son sous-sol depuis un an.» C’est à ce moment que Teigen a décidé de se lancer dans la discussion.

“Où étiez-vous? En plus de ne pas être sur votre propre émission depuis que vous avez été viré et tout, »a applaudi Teigen. Depuis que les élections ont été déclenchées par les réseaux après que la Pennsylvanie soit devenue bleue en faveur de Biden, Teigen et son mari, John Legend, ont rejoint les masses à travers le pays pour célébrer. Au cours des quatre dernières années, le couple a eu chacun ses propres échanges avec le président. Ils ont été vus en train d’interagir avec une foule de personnes à West Hollywood pour profiter du grand moment de samedi. Elle est également restée active sur Twitter en exprimant ses pensées sur le rejet de Donald Trump, l’un de ses tweets mentionnant même qu’elle attend avec impatience le retrait du faux mur devant la Maison Blanche, le jardin réparé et le retour. de chiens au bureau ovale.

Où étiez-vous? Mis à part pas sur votre propre émission depuis que vous avez été viré et tout – chrissy teigen (@chrissyteigen) 8 novembre 2020

De même, Legend a été tout aussi actif en partageant ses sentiments sur tout ce qui s’est passé. Ayant déjà participé à un rassemblement de Biden en Pennsylvanie, le chanteur de «All of Me» a remercié la City of Brotherly Love pour le rôle qu’elle a joué dans le bleuissement de l’État, «Merci, Philadelphie, d’être venu pour la démocratie dans une telle épopée façon!” Un autre de ses tweets l’a vu appeler Trump pour «avoir fait du mal à ses compatriotes américains» tout au long de ses quatre années à la présidence. Il a rappelé à tout le monde que la gauche envisage de guérir le pays, un sentiment repris par Biden lors de son discours d’acceptation samedi soir.

En me promenant dans WEHO et je vois @chrissyteigen et @johnlegend, j’adore ça #FDT @YG # bidenharis2020 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 pic.twitter.com/Z8Ce6uIeZq – Jason (@ jasonn1995) 7 novembre 2020

Lors de son rassemblement pour la victoire, Biden a souligné l’importance de guérir l’Amérique au milieu d’une pandémie de COVID-19 et de troubles sociaux. S’adressant non seulement à ses partisans, Biden a également expliqué comment il gouvernera pour tout le monde, pas seulement pour les démocrates, et rassemblera les parties après le fossé qui a été créé pendant le mandat de Trump.