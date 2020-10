Chrissy Teigen dit qu’elle fait de son mieux pour sortir de la mort de son fils, Jack … mais, naturellement, elle doit d’abord verser son cœur.

Chrissy parle de la perte dévastatrice qu’elle et son mari, John legend, a souffert le mois dernier. Elle dit qu’elle a pris le temps de lire tous les messages d’amour et de soutien … et apprécie vraiment la gentillesse de chacun.

Ce n’est un secret pour personne que Chrissy traversait une grossesse difficile, mais elle révèle à quel point les choses étaient sérieuses et désastreuses avant de savoir que son petit garçon n’allait pas y arriver.

En elle lettre ouverte sur Medium, Dit Chrissy … «Après quelques nuits à l’hôpital, mon médecin m’a dit exactement ce que je savais arriver – il était temps de dire au revoir. Il ne survivrait tout simplement pas à ça, et si ça durait plus longtemps, Moi non plus. “

Elle dit qu’ils ont tout essayé, mais on lui a finalement dit qu’elle devrait lâcher prise le lendemain matin … ce qui, selon elle, a provoqué «une tristesse totale et totale».

Chrissy a détaillé le processus déchirant de livrer Jack et de dire au revoir, et comment elle a demandé à John et à sa mère de prendre des photos – aussi tragiques ou inconfortables.

Elle dit: «J’avais besoin de connaître ce moment pour toujours, de la même manière dont je devais me souvenir de nous nous embrassant au bout de l’allée, de la même manière dont j’avais besoin de me souvenir de nos larmes de joie après Luna et Miles. Et je savais absolument que je nécessaire pour partager cette histoire. “

Après l’accouchement de Jack, dit-elle, «j’ai demandé aux infirmières de me montrer ses mains et ses pieds et je les ai embrassés encore et encore et encore».

Chrissy dit qu’elle se remet, et cette horrible expérience vient de la rendre plus heureuse d’avoir “deux petits bambins incroyablement merveilleux” qu’elle douche avec amour.

Et, même si elle dit que la perte de Jack a créé un trou dans son cœur… “C’était rempli d’amour pour quelque chose que j’aimais tant. Ça ne me semble pas vide, cet espace. C’est plein.”

Elle a ajouté: “Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont eu dans leurs pensées ou qui sont allées jusqu’à nous envoyer votre amour et vos histoires. Nous sommes incroyablement chanceux.”