Quelques semaines à peine après la terrible nouvelle de Chrissy Teigen et de son mari John Legend concernant la perte de leur troisième enfant, Jack, elle s’adresse enfin au public avec «ce qui s’est passé». La douce paire a annoncé via un post Instagram qu’ils avaient perdu leur troisième enfant à la suite d’une fausse couche pendant la grossesse de Teigen, et c’est l’une des choses les plus difficiles qu’ils endureront jamais, ils ont été accueillis avec amour et haine. Ainsi, dans une longue et sincère note, Teigen a non seulement discuté de son processus de pensée, mais a également fait écho à ceux qui la critiquaient pour être si ouverte à son voyage.

«Je n’avais aucune idée de quand je serais prête à écrire ceci», a-t-elle commencé son long post. «Une partie de moi pensait que ce serait tôt, alors que je ressentais encore vraiment la douleur de ce qui s’était passé. Je pensais que je m’asseoirais dans le coin de ma chambre avec les lumières tamisées, laissant tomber mes pensées. J’aurais un verre de vin rouge, installez-vous confortablement avec une couverture, et enfin avoir la chance de parler de «ce qui s’est passé». “

Elle a poursuivi: “Au lieu de cela, j’écris depuis le canapé du rez-de-chaussée, toujours confortablement installé dans une couverture mais bourdonnant d’une matinée d’amis et de poulet frit. Je lis d’innombrables notes sur mon téléphone – des pensées qui ont surgi au hasard Je ne savais pas vraiment comment je commencerais, peu importe la pièce ou l’état dans lequel je me trouvais, mais il me semble juste de commencer par un merci. Pendant des semaines, nos sols ont été couverts de fleurs de gentillesse. Les notes ont afflué et ont chacune été lues avec nos propres yeux larmoyants. Les messages d’étrangers sur les réseaux sociaux ont consommé mes journées, la plupart commençant par “vous ne lirez probablement pas ceci, mais …” Je peux vous assurer que je l’ai fait . “

Elle a détaillé avoir reçu un diagnostic de décollement partiel du placenta, ce à quoi elle a dû faire face lors de l’accouchement de leur deuxième enfant Miles, la forçant à l’accoucher un mois plus tôt. Elle remarqua que le liquide dans son ventre était si bas qu’elle pouvait presque sentir les bras et les jambes de Jack de l’extérieur de son ventre alors qu’elle saignait pendant des jours. Enfin, atteignant un point où sa propre vie serait mise en danger, elle et Legend ont été forcées de faire l’impensable et de dire au revoir à leur précieux petit garçon.

En rappelant le moment tragique, Teigen a déclaré qu’elle avait demandé à Legend et à sa mère de prendre des photos, peu importe à quel point cela allait être difficile. Bien que ce soit une chose très difficile pour Legend lui-même, il l’a quand même fait. Elle a finalement partagé une photo déchirante de cette nuit, mais a été fortement critiquée pour cela, alors elle a également abordé cette question.

“Je ne peux pas exprimer à quel point je me soucie que vous détestiez les photos. Je me soucie peu que ce soit quelque chose que vous n’auriez pas fait. Je l’ai vécu, j’ai choisi de le faire, et plus que tout, ces photos ne sont pour personne mais les gens qui ont vécu ça ou qui sont assez curieux pour se demander à quoi ressemble quelque chose comme ça. Ces photos ne sont que pour les gens qui en ont besoin. Les pensées des autres ne m’importent pas », s’est-elle adressée.

Après avoir poussé Jack à l’extérieur, les trois membres de la famille ont pu le tenir dans ses bras et lui dire au revoir, “maman sanglotant pendant la prière thaïlandaise”, a-t-elle noté, “j’ai demandé aux infirmières de me montrer ses mains et ses pieds et je les ai embrassés encore et encore et encore. Je ne sais pas quand je me suis arrêté. ” Après avoir continué à partager son chagrin avec les fans, elle a terminé en disant que c’était quelque chose qu’elle savait qu’elle devait faire pour aller de l’avant et a remercié ses abonnés de lui avoir permis de le faire.