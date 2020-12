Chrissy Teigen partage une mise à jour brute et réelle sur son parcours émotionnel et physique après la perte de son fils. Le mannequin, 35 ans, a partagé une photo d’elle-même sur Instagram mercredi, révélant qu’elle ne serait “plus” jamais enceinte après la perte de son troisième enfant avec son mari John Legend – un fils nommé Jack qui est décédé au cours de sa 20e semaine de grossesse en Septembre.

“C’est moi et mon corps, hier. Même si je ne suis plus enceinte, chaque coup d’œil dans le miroir me rappelle ce qui aurait pu être”, a écrit l’auteur de Cravings. “Et je n’ai aucune idée de pourquoi j’ai encore cette bosse, honnêtement. C’est frustrant.” D’une part, Teigen a révélé à quel point elle est «fière de savoir où tout ce voyage a conduit mon corps et mon esprit d’une autre manière», mais d’autre part, elle a noté: «J’adore être enceinte, tellement, et je suis triste. ne le sera plus jamais. “

Teigen et Legend célèbrent leurs deux autres enfants, Miles, fils de 2 ans, et Luna, fille de 4 ans, alors qu’ils pleurent Jack. “Mais j’ai la chance d’avoir deux petits incroyables qui se transforment de plus en plus en grands petits gens chaque jour”, a conclu Teigen, se terminant par un message d’amour pour ses amis et ses partisans.

La star a partagé sur Twitter le mois dernier qu’elle avait été moins active sur les réseaux sociaux “parce que je suis honnêtement dans un trou de dépression mais ne vous inquiétez pas car j’ai tellement d’aide autour de moi pour aller mieux et je serai corrigé bientôt, “ajoutant en plaisantant,” ils appelleront quand je serai mieux et prêt pour le ramassage et que vous pourrez passer et me saisir ok? Merci et je vous aime! “

Depuis la perte traumatique, Teigen a été ouverte sur ses sentiments avec sa famille et sur les réseaux sociaux, partageant après Thanksgiving que même si les choses avaient été «brutales» pour elle ces derniers temps, elle pouvait se sentir s’améliorer émotionnellement et physiquement. “quand je serai vieux et gris, je regarderai les deux derniers mois comme des chiennes brutales, épuisantes, tristes, physiquement difficiles et mentalement douloureuses de quelques mois. Mais je refuse de ne pas trouver d’humour dans les deux crises de rage et les tenues », écrivait-elle sur Instagram à l’époque. «Je vois déjà les feuilles comme orange au lieu de gris, j’ai réalisé que le ciel est en effet bleu et non noir et les klaxons des cornes lors de mes promenades matinales forcées ne me mettent à genoux que la moitié du temps. Je peux monter mes escaliers en m’arrêtant une seule fois ou deux fois au lieu de tous les autres, et je peux sortir de la baignoire toute seule tant que j’ai la promesse que John va me sécher. “