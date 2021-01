Chrissy Teigen a déclaré qu’elle se mettait à monter à cheval après avoir parlé avec son thérapeute, mais son message a été mal compris par les utilisateurs de Twitter qui se sont précipités pour l’accuser d’être déconnectée des Américains en difficulté pendant la pandémie de coronavirus. Dans son premier message sur le nouveau passe-temps, Teigen a déclaré qu’elle n’avait «absolument rien», ce qu’une personne a mal interprété comme signifiant que Teigen n’avait littéralement rien.

“Mon thérapeute dit que j’ai besoin de quelque chose que je fais juste pour moi, car je n’ai absolument rien actuellement, [laughing out loud]. Aujourd’hui commence mon voyage dans le monde du cheval. J’espère que ce mec m’aime bien », a écrit Teigen le 16 janvier, à côté d’une photo d’un cheval.« Il est si beau et semble paresseux, j’adore. »Teigen et son mari, le chanteur John Legend, ont vécu personnellement quelques mois difficiles , car Teigen a fait une fausse couche en septembre.

beaucoup d’entre vous ont vraiment mal interprété ce tweet et je suppose que c’est sur moi. Je n’ai pas dit que je n’avais rien, j’ai dit que je n’avais rien que je fais pour moi. Une conversation avec un thérapeute. Un passe-temps. Parce que j’ai perdu un bébé. Et je me découvre. Et je n’ai pas acheté de cheval. Mais oh mon dieu, et si je le faisais? https://t.co/AYKI37VicV – chrissy teigen (@chrissyteigen) 18 janvier 2021

Un utilisateur de Twitter a accusé Teigen d’être extravagant à un moment où d’autres se débattent. “Beaucoup de gens sont au chômage et ont du mal à nourrir leur famille au milieu d’une pandémie. Peut-être que ce n’est pas le moment idéal pour dire que vous n’avez rien, alors vous avez acheté un cheval pour vous divertir”, a écrit la personne. Teigen a retweeté le message, ajoutant son propre commentaire pour clarifier. “Beaucoup de [you] vraiment mal interprété ce tweet et je suppose que c’est sur moi », a écrit l’auteur de Cravings.« Je n’ai pas dit que je n’avais rien, j’ai dit que je n’avais rien que je fais pour moi. Une conversation avec un thérapeute. Un passe-temps. Parce que j’ai perdu un bébé. Et je me découvre. Et je n’ai pas acheté de cheval. Mais oh mon dieu, et si je le faisais? “

Certains des partisans de Teigen l’ont défendue, y compris la journaliste Soledad O’Brien. “Beaucoup d’entre nous N’A PAS mal interprété votre tweet et nous pensons que c’est génial”, a écrit O’Brien. «Il y a une grande communauté de mamans ici (certaines incroyablement accomplies… d’autres… hum… qui vont un peu plus lentement!) Félicitations pour votre nouveau passe-temps. En tant que maman de quatre enfants, je peux vous dire – c’est génial d’avoir votre propre truc! “

Teigen a été ouverte sur le processus de deuil depuis sa fausse couche l’automne dernier. Elle a récemment décidé d’arrêter complètement de boire. Dans les articles Instagram Story plus tôt cette semaine, Teigen a déclaré qu’elle avait reçu un livre sur la sobriété d’un ami et qu’elle avait réalisé qu’elle buvait trop. Elle est maintenant sobre depuis quatre semaines. «J’en avais fini de faire un – de moi-même devant les gens (je suis toujours embarrassé), fatigué de boire la journée et de me sentir comme si – à 6 ans, de ne pas pouvoir dormir», écrivait Teigen à l’époque. “Je suis sobre depuis.”

Le fils de Teigen, que le couple a nommé Jack, est décédé au cours de la 20e semaine de sa grossesse. En décembre, elle a partagé un article triste sur la réalisation qu’elle ne tomberait probablement plus jamais enceinte. «J’adore être enceinte, tellement, et je suis triste de ne plus jamais l’être. Mais j’ai la chance d’avoir deux petits enfants incroyables qui se transforment de plus en plus en grands petits gens chaque jour», a-t-elle écrit, faisant référence aux enfants Miles et Luna.