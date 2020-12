Chrissy Teigen est passée du statut de mannequin de maillot de bain à la promotion d’un mode de vie sain et à être une mère modèle aux côtés de son mari John Legend.

Chrissy Teigen a été découverte comme mannequin alors qu’elle travaillait dans un surf shop, et depuis, elle n’a cessé de choisir des projets inspirants et de partager ses réalisations en tant que chef et écrivain, ainsi que gourou du lifestyle.

Après avoir fait la couverture de magazines comme Maxim ou Sports Illustrated dans leur numéro de maillot de bain, Chrissy s’est également aventurée dans la télévision en tant qu’animatrice.

Son projet le plus récent à la télévision était dans l’émission «Lip sync battle», où des personnes célèbres venaient faire des performances musicales et s’affronter.

Cependant, au-delà de la renommée et de la notoriété qu’elle a acquise pour sa personnalité pétillante et extravertie, Chrissy est une experte dans la connexion avec les gens à travers ses expériences.

Son authenticité devient agaçante pour certaines personnes qui deviennent les trolls de tout ce qu’il fait; Qu’il s’agisse de publier des livres, de vous consacrer à votre blog ou de partager des moments émotionnels sur votre compte Instagram.

Alors que Chrissy a posté des photos qui reçoivent immédiatement des commentaires de son mari faisant l’éloge de sa beauté, il y a aussi le côté opposé des gens qui la qualifient de “sans classe”, ce à quoi elle a répondu qu’elle était “bizarre et en colère”.

En plus de tout cela, Chrissy s’amuse à combiner toutes sortes de looks et de styles; comme dans ce cas, avec un chignon, des sandales plates et une tenue en velours violet, elle avait l’air spectaculaire, tout en restant confortable.