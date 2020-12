Chrissy Teigen a donné une petite surprise à ses abonnés ce week-end en dévoilant son nouveau look. Le mannequin et la personnalité de la télévision ont montré ses nouveaux cheveux, ce que de nombreux fans pensaient être un hommage à l’une des choses les plus reconnaissables de la culture pop.

Ses commentaires ont rapidement inondé de gens se demandant si elle se coiffait après le fameux look de Rachel Green dans Friends. Joué par Jennifer Aniston, le look de Rachel est devenu un look populaire pour de nombreuses femmes au cours des années depuis que Friends a honoré les écrans pour la première fois et a repris avec la sitcom devenue l’une des émissions de streaming les plus populaires. Teigen, cependant, n’a fait aucun commentaire sur le fait que cela ait été pris après la coupe de cheveux du personnage de télévision. En ce qui concerne sa grande révélation, Teigen a partagé une vidéo d’elle-même allongée montrant son nouveau look, “Nouveaux cheveux qui c’est, c’est moi évidemment je ne comprends pas.”

L’un des plus populaires sur les réseaux sociaux, les publications de Teigen attirent toujours beaucoup d’attention. En tant que tel, voici quelques-unes des meilleures réponses qui ont inondé sa page après avoir partagé sa nouvelle coupe de cheveux, beaucoup d’entre elles étant des personnes faisant référence au look des années 90 de Rachel Green.

Pour Teigen, la vidéo qu’elle a partagée a attiré beaucoup de réponses. Ce n’est bien sûr pas une surprise, car elle est devenue l’un des utilisateurs les plus influents sur Twitter et Instagram, donc chaque fois qu’elle partage quelque chose, en particulier quelque chose comme un nouveau look, il est impossible de dire exactement ce qui apparaîtra dans ses réponses.

(Photo: Photo de la banque de photos NBCU / NBCUniversal via ., .)

Un utilisateur a commenté sa vidéo Instagram, “Rachel Green vibe !!!!!! LOVE IT !!!!!” Un autre a fait écho au même sentiment en écrivant sous son message, «Me donner des vibrations coupées au début des années 90, Rachel.

D’autres adeptes d’elle ont partagé leur propre expérience en obtenant le célèbre look “ Rachel ”. En réponse à un fan demandant à Teigein si elle avait réellement demandé le look signature, un autre adepte a déclaré qu’elle avait eu ‘The Rachel’ il y a 20 ans “et était probablement la meilleure coupe de cheveux que j’ai eue.” En réponse, la personne qui a posé la question a dit qu’elle aussi en avait eu une quand elle était plus jeune, “C’était certainement la meilleure coupe de cheveux que j’avais aussi!”

D’autres ont suggéré que le look modelait définitivement la star de Friends mais qu’il avait une touche plus moderne. «Très Rachel 2020», a écrit un utilisateur. Un autre a suivi en postant: “La Rachel est intemporelle. Tu as l’air fabuleuse.” En général, la coupe de cheveux semblait bien aller avec tous ses fans, car beaucoup faisaient les comparaisons entre elle et les coiffures d’Aniston.

Ce ne sont pas les seuls commentaires à jaillir sur le look de “Rachel Green”:

“Jennifer Aniston vibes des années 90”, a lu un autre.

“Oh! La Rachel est de retour !! Tu es magnifique ma chérie”, a répondu un fan.

Un autre a simplement demandé: “Rachel Green, c’est toi?!?”

Avant d’obtenir la nouvelle coupe, Teigen avait partagé une photo juste avant de subir son look mis à jour. Assise sur une chaise à l’intérieur de sa maison avec un arrière-plan assez festif d’arbres en arrière-plan, Teigen montrait ses longs cheveux flottants. “Eh bien, je ne voulais pas poster ça et je n’ai aucune idée de comment cela s’est passé, mais ça s’est passé pendant une heure, alors voilà! ” Il s’est avéré que le message était en fait la photo avant avec la suivante peu après avec son prétendu “Rachel Green” faire.

