Comme les fans le savent, Chrissy Teigen a fait face à une perte de grossesse à la fin du mois de septembre. Près de trois mois après cette perte tragique, Teigen s’ouvre sur le fait de se débattre avec sa bosse de bébé restante. Sur Instagram, elle a écrit un message émotionnel sur la gestion de cet effet secondaire de sa perte de grossesse, disant à ses followers que c’est «frustrant» de gérer.

Mercredi matin, Teigen a posté une photo d’elle-même posant devant un miroir. Dans le claquement, elle se tourne sur le côté pour que ses adeptes puissent voir que sa bosse de bébé était toujours là malgré le fait qu’elle ait subi une perte de grossesse des mois auparavant. Elle a légendé la photo en écrivant qu’il s’agissait d’une photo qui avait été prise la veille (mardi). L’auteure de Cravings a déclaré qu’elle ne savait pas pourquoi sa bosse était toujours présente, mais a noté que c’était une chose difficile à gérer en plus des émotions qu’elle ressentait au milieu de cette épreuve.

“C’est moi et mon corps, hier. Même si je ne suis plus enceinte, chaque regard dans le miroir me rappelle ce qui aurait pu être”, a écrit Teigen. «Et je ne sais pas pourquoi j’ai encore cette bosse, honnêtement. C’est frustrant. Mais je suis fier de savoir où tout ce voyage a conduit mon corps et mon esprit d’une autre manière. J’aime tellement être enceinte, et je suis triste, je ne le serai plus jamais. Mais j’ai la chance d’avoir deux petits incroyables qui se transforment de plus en plus en grands petits gens chaque jour. Anyhoo. Je t’aime les gars. Xx. “

Plus tôt cette année, Teigen et son mari, John Legend, ont déclaré qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble. Cependant, fin septembre, Teigen a révélé qu’elle avait perdu sa grossesse après des semaines d’alitement et quelques jours à l’hôpital. Au cours des derniers mois, elle s’est ouverte sur les réseaux sociaux pour faire face à cette perte. Fin novembre, elle a même écrit sur Twitter qu’elle était dans un «trou de dépression de chagrin» au milieu de la situation.

Elle a écrit à l’époque: «Je ne tweet pas beaucoup parce que je suis honnêtement dans un trou de dépression mais ne vous inquiétez pas car j’ai tellement d’aide autour de moi pour aller mieux et je serai bientôt réparé. Ils ‘appellerai quand je serai mieux et prêt pour le ramassage et que vous pourrez passer et me saisir ok? Merci et je vous aime! “