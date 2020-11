Chrissy Teigen a partagé un long fil Twitter dimanche matin dans le but de normaliser les préparations pour nourrissons, car elle se sentait «beaucoup plus honteuse» lorsqu’elle avait du mal à allaiter. Teigen, 34 ans, a déclaré que le barrage de commentaires d’utilisateurs des médias sociaux affirmant que l’allaitement était la meilleure option pour ses enfants ne faisait qu’ajouter au stress. L’auteur de The Cravings et son mari, le chanteur John Legend, sont les parents d’une fille Luna, 4 ans, et de son fils Miles, 2 ans.

“OK, je vais dire quelque chose et vous allez certainement en faire une chose, mais voilà: normaliser la formule”, a commencé Teigen dimanche. Elle a appelé la normalisation de l’allaitement maternel «une chose énorme et merveilleuse», mais cela comporte un inconvénient. «Je me sentais vraiment plus honteuse de devoir utiliser du lait maternisé à cause du manque de lait dû à la dépression et ainsi de suite», a-t-elle expliqué. “Les gens ont des mères porteuses, les gens ont du mal à allaiter, et tout ce que vous entendez en tant que nouvelle maman anxieuse est de savoir comment le sein est le mieux.” La normalisation des préparations est “très bien aussi”, a écrit Teigen, soulignant qu’un bébé sera “BEAU, PARFAIT ET BIEN” si une mère utilise du lait maternisé.

ok je vais dire quelque chose et vous allez tous certainement en faire une chose mais voici: normaliser la formule. – chrissy teigen (@chrissyteigen) 29 novembre 2020

Teigen a ensuite détaillé ses difficultés avec l’allaitement. Elle «pompait mon cul, le mode le plus élevé, si souvent, parce que je n’avais pas confiance que le lait allait dans leur bouche si j’allaitais. Cela me rendait fou au point que je ne pouvais en avoir qu’une once. Une once! Ce stress, combiné “avec la culpabilité” qu’elle ne pouvait pas faire “la chose la plus naturelle de la nature pour votre propre bébé” était “trop”, a-t-elle révélé. «Je ne sais pas pourquoi c’est ma croisade maintenant. Je me souviens juste de la tristesse que j’ai ressentie et je veux que vous sachiez que vous le faites correctement si votre bébé est nourri, maman», a-t-elle écrit.

De nombreux partisans de Teigen l’ont félicitée pour s’être ouverte à sa croisade. «Amen sœur», a écrit l’actrice Olivia Wilde. “Normaliser les gens s’occupant de leurs propres affaires!” un fan ajouté. “Je dis que nous allons un peu plus loin et essayons de normaliser le fait de ne pas donner d’af – sur ce que les autres veulent faire de leur vie tant que cela ne fait de mal à personne”, a écrit un fan. “vraiment, DANS TOUS LES ASPECTS,” répondit Teigen. “” Normalisez en vous occupant de votre putain d’affaire tant que cela ne fait de mal à personne d’autre “doit être un t-shirt lol.”

Teigen a également parlé de sa «dépression de chagrin» la semaine dernière, après sa fausse couche en septembre. Teigen a souffert de plusieurs complications de grossesse et a été hospitalisée avant de dire aux fans le 30 septembre qu’ils avaient perdu leur troisième enfant, qu’ils ont nommé Jack. “Je ne tweet pas beaucoup parce que je suis honnêtement dans un trou de dépression, mais ne vous inquiétez pas car j’ai tellement d’aide autour de moi pour aller mieux et je serai bientôt réparé”, a écrit Teigen le 25 novembre. “Ils appelleront quand je serai mieux et prêt pour le ramassage et que vous pourrez passer et me saisir ok? Merci et je vous aime!”

Teigen a réfléchi sur les derniers “b-es brutaux, épuisants, tristes, physiquement difficiles, mentalement douloureux de quelques mois” dans un message Instagram le 27 novembre. “Je vois déjà les feuilles comme orange au lieu de gris, j’ai réalisé que le ciel est en effet, les klaxons bleus et non noirs lors de mes promenades matinales forcées ne me mettent à genoux que la moitié du temps », a-t-elle écrit. «Je peux monter mes escaliers en m’arrêtant seulement une ou deux fois au lieu de tous les autres, et je peux sortir de la baignoire toute seule tant que j’ai la promesse que John va me sécher.