Chrissy Teigen a pu passer Thanksgiving avec sa charmante famille. Sur Twitter, la co-animatrice de Lip Sync Battle a écrit que sa famille avait été testée plusieurs fois afin de pouvoir passer la journée avec son père, Ron Teigen Jr.Elle a même publié une vidéo sur le site de médias sociaux d’elle-même, sa fille Luna, et son père dansant pendant les vacances, profitant clairement d’un moment familial bien mérité. Son message intervient peu de temps après avoir parlé du «trou de dépression de chagrin» qu’elle vit depuis sa perte de grossesse en septembre.

Dans la vidéo, Teigen porte sa fille de quatre ans, Luna, tout en dansant lentement avec son père. La jeune fille place ensuite ses bras autour de sa mère et de son grand-père pour un câlin de groupe, ce qui incite Teigen à déposer un baiser sur la joue de son père. L’auteur de Cravings a sous-titré le message en notant que tous les membres de la famille ont subi plusieurs tests COVID-19 afin qu’ils puissent tous passer Thanksgiving ensemble en toute sécurité (elle a même mentionné que la famille est souvent testée parce que son mari, John Legend, travaille actuellement sur The Voix). “tellement heureux que nous ayons pu voir papa. Notre ménage a été super testé pendant des semaines, je pense que j’ai eu plus de 50 prélèvements”, a écrit Teigen. “le nez l’a HAD mais tellement heureux que ça a rendu ça sans danger pour papa. Nous devons tous les faire si souvent parce que John est sur une production et je mourrai si je suis responsable de la maladie de THE CAST OF THE VOICE. ou n’importe qui , bien sûr. Anyhoo t’aime, papa. “

Comme mentionné précédemment, environ deux mois avant Thanksgiving, Teigen a souffert d’une perte de grossesse. Elle et Legend ont précédemment annoncé qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble plus tôt cette année. Mais, fin septembre, Teigen a annoncé la mort du troisième enfant du couple, qu’ils avaient nommé Jack. Depuis qu’elle a partagé cette perte émotionnelle, elle s’est tournée vers des médias tels que Instagram, Medium et Good Morning America afin de s’ouvrir sur le chagrin qu’elle ressent après la perte de son troisième enfant. Peu de temps avant Thanksgiving, elle a même écrit un message émotionnel sur Twitter, disant à ses fans qu’elle était toujours dans une «dépression» alors qu’elle faisait face à cette situation déchirante.

“Je ne tweet pas beaucoup parce que je suis honnêtement dans un trou de dépression, mais ne vous inquiétez pas car j’ai tellement d’aide autour de moi pour aller mieux et je serai bientôt réparée”, a-t-elle déclaré à ses abonnés. “Ils appelleront quand je serai mieux et prêt pour le ramassage et que vous pourrez passer et me saisir ok? Merci et je vous aime!”