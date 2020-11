Chrissy Teigen a rendu hommage à son défunt fils Jack d’une manière incroyablement belle. Sur Twitter, l’auteur de Cravings a posté une photo d’elle-même tenant la main de l’un de ses deux enfants, Luna ou Miles. Son avant-bras droit peut être vu sur la photo, qui contient un tatouage qui lit “John, Luna, Miles” en magnifique cursive. Comme on le voit sur la photo la plus récente, elle a récemment reçu un ajout spécial à ce tatouage, car elle en a maintenant un qui lit “Jack” sur son poignet.

Dans le claquement, Teigen tient l’une des mains de ses enfants afin de présenter sa nouvelle encre sur son poignet droit. Sa nouvelle encre comporte le nom «Jack» en cursive délicate écrit sur son poignet. Comme les fans le savent probablement, Jack était le nom que Teigen et son mari, John Legend, avaient prévu de nommer leur troisième enfant. Cependant, début octobre, elle a subi une perte de grossesse, dont elle a fait la chronique sur les réseaux sociaux.

pic.twitter.com/bGR1UYHkys – chrissy teigen (@chrissyteigen) 1 novembre 2020

Dans un post Instagram déchirant, Teigen a révélé qu’elle et Legend pleuraient la perte de leur troisième enfant un mois après avoir annoncé qu’ils attendaient. Son message accompagnait une série de photos de son séjour à l’hôpital, dont une dans laquelle elle et Legend peuvent être vus câliner leur défunt fils. Dans sa légende, elle a noté qu’avec Luna et Miles, ils ne s’étaient arrêtés sur les noms qu’après leur naissance. Mais, avec sa dernière grossesse, elle et Legend avaient commencé à appeler leur fils «Jack». Elle a écrit: «pour une raison quelconque, nous avions commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre Jack. Donc il sera toujours Jack pour nous. Jack a travaillé si dur pour faire partie de notre petite famille, et il le sera pour toujours. “

Environ un mois après avoir révélé cette nouvelle, Teigen a écrit un essai émouvant pour Medium dans lequel elle s’est ouverte sur la situation tragique. «Je n’avais aucune idée du moment où je serais prête à écrire ceci,» elle commença son essai. «Une partie de moi pensait que ce serait tôt, alors que je ressentais encore vraiment la douleur de ce qui s’était passé. Je pensais que je m’asseoirais dans le coin de ma chambre avec les lumières tamisées, laissant tomber mes pensées. J’aurais un verre de vin rouge, installez-vous confortablement avec une couverture, et enfin avoir la chance de parler de «ce qui s’est passé». “

Elle a poursuivi: “Au lieu de cela, j’écris depuis le canapé du rez-de-chaussée, toujours confortablement installé dans une couverture mais bourdonnant d’une matinée d’amis et de poulet frit. Je lis d’innombrables notes sur mon téléphone – des pensées qui sont apparues au hasard Je ne savais pas vraiment comment commencer cela, peu importe la pièce ou l’état dans lequel je me trouvais, mais ça me semble juste de commencer par un merci. Pendant des semaines, nos sols ont été couverts de fleurs de gentillesse. Les notes ont afflué et ont chacune été lues avec nos propres yeux larmoyants. Les messages d’étrangers sur les réseaux sociaux ont consommé mes journées, la plupart commençant par “vous ne lirez probablement pas ceci, mais …” Je peux vous assurer que je l’ai fait . “