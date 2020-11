Chrissy Teigen et John Legend ont perdu leur troisième enfant, son fils Jack, en octobre après que Teigen eut de nombreuses complications de grossesse qui l’ont conduit à être hospitalisée. L’auteur de Cravings a depuis écrit un post Instagram émouvant et un essai pour Medium détaillant la perte et est apparu dans une interview avec son mari sur Good Morning America cette semaine. Mais elle s’est davantage ouverte aux fans sur Twitter mercredi lorsqu’elle a révélé à quel point elle se trouvait actuellement dans un «trou de dépression de chagrin».

“Je ne tweet pas beaucoup parce que je suis honnêtement dans un trou de dépression, mais ne vous inquiétez pas car j’ai tellement d’aide autour de moi pour aller mieux et je serai bientôt réparée”, a-t-elle partagé avec ses followers. “Ils appelleront quand je serai mieux et prêt pour le ramassage et que vous pourrez passer et me saisir ok? Merci et je vous aime!”

Je ne tweet pas beaucoup parce que je suis honnêtement dans un trou de dépression, mais ne vous inquiétez pas car j’ai tellement d’aide autour de moi pour aller mieux et je serai bientôt réparé. ils appelleront quand je serai mieux et prêt pour le ramassage et que vous pourrez passer et m’attraper ok? merci et je t’aime! – chrissy teigen (@chrissyteigen) 25 novembre 2020

Après qu’une personne a contesté son utilisation du mot «corrigé», Teigen a répondu: «Je suis dans une bulle très sombre et incapable d’exprimer ce qui se passe et de faire de mon mieux. Je me sens brisée et tout ce que je sais, c’est le contraire. est fixe – je sais que ce n’est pas si facile mais c’est tout ce à quoi je peux penser pour le moment. Je ne voulais pas offenser. “

La femme de 34 ans a également utilisé Twitter mercredi pour défendre Meghan Markle après que la duchesse de Sussex ait écrit un éditorial pour le New York Times détaillant une fausse couche qu’elle a subie plus tôt cette année.

“Est-ce que quelqu’un remet vraiment en question la douleur et la pure horreur de subir une fausse couche, ou critiquent-ils peut-être la décision de Meghan d’écrire un éditorial de 1000 mots sur elle-même?” un utilisateur de Twitter a écrit. “Qu’est-ce que cela ajoute aux ressources déjà disponibles pour ceux qui traversent une tragédie comme celle-ci?” Teigen a retweeté leur message et a ajouté: “Le prix pour le morceau absolu d’aujourd’hui – va à Marco Giannangeli. Félicitations, morceau de s—.” Plus tard, elle a supprimé son tweet et a poursuivi en disant: “Désolé, j’ai oublié que j’essaye d’être plus gentil lol.”

Après la perte de son fils, Teigen a partagé des photos de la famille en deuil à l’hôpital, écrivant dans son essai pour Medium qu’elle s’en fichait que certaines personnes ne soient pas d’accord avec sa décision de le faire. “Je savais que j’avais besoin de connaître ce moment pour toujours, de la même manière dont je devais me souvenir de nous nous embrassant au bout de l’allée, de la même manière dont j’avais besoin de me souvenir de nos larmes de joie après Luna et Miles”, a-t-elle écrit, ajoutant que elle a demandé à sa mère et à son mari de prendre les photos et pouvait dire que la légende «détestait» cela. “Et je savais absolument que je devais partager cette histoire.”

Teigen a poursuivi: “Je l’ai vécu, j’ai choisi de le faire, et plus que tout, ces photos ne sont destinées à personne mais aux personnes qui ont vécu cela ou qui sont assez curieuses pour se demander à quoi ressemble quelque chose comme ça. Ces photos ne sont que pour les gens qui en ont besoin. Les pensées des autres ne m’importent pas. “