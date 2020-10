Près de quatre semaines après qu’elle et son mari John Legend ont tragiquement subi la perte de leur troisième enfant, Chrissy Teigen est officiellement revenue sur les réseaux sociaux. La mannequin et auteure de livres de cuisine a fait son retour sur les réseaux sociaux mardi, partageant plusieurs vidéos d’elle-même et de sa fille de 4 ans, Luna, s’amusant un peu dans la cuisine.

Partagée dans son histoire Instagram, Teigen, Luna et un autre ami ont été vus partageant quelques conseils de cuisine alors qu’ils préparaient des crêpes, Teigen montrant aux fans qu’elle avait épelé le nom de sa fille dans des crêpes. Elle a également montré la nourriture en forme de lion du tout-petit. Plus tard dans la journée, selon Marie Claire, elle a également partagé une vidéo d’elle-même et de Luna en discusion sous le nom de “Janine et Poofball”, les deux portant des lunettes stupides alors qu’elle plaisantait, “vous ne nous reconnaîtrez jamais maintenant”.

Dans une autre histoire, montrant des légumes brûlants, Teigen a déclaré qu’elle “avait raté la publication de mon voyage dans les livres de cuisine” et qu’elle était “incroyablement fière – ce sera absolument mon meilleur jamais.” Teigen a poursuivi en écrivant: “Je dois m’éloigner du monde et faire quelque chose que j’aime, mais le fait de pouvoir vous emmener pour le voyage m’a vraiment manqué. Je vous aime et vous m’avez manqué. Je suis de retour!”

🎥INSTAGRAM | Chrissy via Instagram Stories | @chrissyteigen pic.twitter.com/jjYH8Ia4z7 – ChrissyTeigenWeb.Com (@teigenpictures) 28 octobre 2020

Le retour de Teigen sur les réseaux sociaux est survenu quelques heures seulement après avoir réfléchi à sa perte de grossesse, qu’elle a décrite comme “une tristesse totale et totale” dans un essai déchirant sur Medium. Dans l’essai, Teigen a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de «décollement partiel du placenta» et qu’elle avait été enceinte de 20 semaines quand il a eu une péridurale et a été induite. Après plusieurs jours à l’hôpital, les médecins ont dit à Teigen et à son mari qu’il était «temps de dire au revoir» à leur fils, qu’ils avaient nommé Jack.

«Les gens disent qu’une expérience comme celle-ci crée un trou dans votre cœur», écrit-elle. “Un trou a certainement été fait, mais il était rempli de l’amour de quelque chose que j’aimais tant. Il ne me semble pas vide, cet espace. Il semble plein.”

Teigen a écrit qu’elle avait décidé de parler de son expérience “parce que je savais que je devais dire quelque chose avant de pouvoir passer à autre chose et revenir à la vie”. Elle a également remercié ses fans pour l’effusion d’amour et de soutien dont ils ont fait preuve.

Legend et Teigen se sont mariés en 2013 et sont parents de Lune et de son fils Miles, âgé de 2 ans. Ils ont annoncé en août qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble via le clip de Legend pour “Wild”. Le couple a déclaré avoir fait une fausse couche fin septembre.