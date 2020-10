Deux semaines après avoir annoncé la nouvelle déchirante qu’elle et son mari John Legend pleuraient la perte de leur troisième enfant, Chrissy Teigen est revenue sur les réseaux sociaux. Samedi, le mannequin et auteur de livre de cuisine a commenté une publication Instagram de Betches contenant un tweet d’un utilisateur nommé Kara Morehart.

Le tweet disait: “Je viens de réserver un rendez-vous d’épilation des sourcils et je suis ravi de porter un masque pour ne pas avoir à entendre” moustache aussi? “” Le compte Betches avait partagé une capture d’écran du tweet avec une légende lecture, “ce sont les petites choses.” Parmi les dizaines de commentaires qui ont afflué, il y en a un de Teigen, qui a écrit: “Enfin, un petit rire. Merci.”

Cette brève remarque a marqué la première fois que Teigen, qui est active en ligne, a eu une activité sur les réseaux sociaux depuis qu’elle a annoncé le 30 septembre qu’elle et son mari avaient perdu leur bébé. Le couple, qui s’est marié en 2013, avait annoncé en août qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble, un petit garçon, via le clip de Legend pour son single “Wild”. Cependant, fin septembre, Teigen a été hospitalisée après avoir eu des saignements excessifs. Dans un post Instagram peu de temps après, Teigen a révélé que «malgré les sacs et les sacs de transfusions sanguines», les médecins étaient incapables «d’arrêter le saignement et de donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin».

«Nous ne décidons jamais des noms de nos bébés jusqu’au dernier moment possible après leur naissance, juste avant de quitter l’hôpital. Mais nous, pour une raison quelconque, avions commencé à appeler ce petit gars dans mon ventre Jack. Donc il le fera toujours soyez Jack pour nous. Jack a travaillé si dur pour faire partie de notre petite famille, et il le sera pour toujours », a-t-elle écrit. «À notre Jack – je suis tellement désolé que les premiers instants de votre vie aient été accompagnés de tant de complications, que nous n’avons pas pu vous donner la maison dont vous aviez besoin pour survivre. Nous vous aimerons toujours.

Teigen a conclu son message en remerciant ses amis, fans et followers pour leur élan de soutien. Elle a ajouté qu’elle et son mari “sont tellement reconnaissants pour la vie que nous avons, pour nos merveilleux bébés Luna et Miles, pour toutes les choses incroyables que nous avons pu vivre”.

Teigen et Legend sont les parents de leur fille Luna, 4 ans, et de leur fils Miles, 2 ans. Depuis l’annonce de la perte de leur troisième enfant, ils ont été accueillis avec un élan de soutien de la part de fans et d’amis, dont Gabrielle Union, Viola Davis et Selma Blair.