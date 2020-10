Chrissy Teigen s’est exprimée pour la première fois après avoir fait une fausse couche fin septembre. Elle a partagé un hommage récent à son mari, le musicien John Legend, publié sur Twitter, ainsi qu’un message de remerciement à ses fans et supporters. Teigen et Legend attendaient leur troisième enfant. Teigen a fait une fausse couche après avoir passé quelques jours à l’hôpital quelques jours auparavant.

“Nous sommes tranquilles mais nous allons bien”, a écrit Teigen vendredi. “Je vous aime tous tellement.” Teigen a inclus une série de captures d’écran du fil Twitter de Legend de jeudi. Ses messages ont commencé par un extrait de sa performance de “Never Break” aux Billboard Music Awards 2020. Legend a dédié la chanson à Teigen et à leurs enfants, Luna, 4 ans, et Miles, 2 ans.

“C’est pour Chrissy. Je vous aime et je vous chéris, vous et notre famille”, a écrit Legend. «Nous avons connu ensemble les plus hauts et les plus bas. Te voir porter nos enfants a été tellement émouvant et humble. Le chanteur de “All of Me” a déclaré qu’il restait “impressionné” par la force de Teigen pendant les moments “les plus difficiles”. «Quel cadeau formidable de pouvoir donner vie au monde», a écrit Legend. “Nous avons expérimenté le miracle, la puissance et la joie de ce cadeau, et maintenant nous avons profondément ressenti sa fragilité inhérente.”

À la fin de son fil, Legend a remercié les fans pour leur soutien et “des mots de réconfort et d’empathie”. “Plus que tout, nous avons entendu tant d’histoires sur la façon dont tant d’autres familles ont vécu cette douleur, souvent en silence”, a poursuivi Legend. “C’est un club dont personne ne veut faire partie, mais c’est réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls.” La légende a noté que Teigen aura probablement “plus à dire” quand elle sera prête à s’exprimer. “Mais sachez simplement que nous sommes reconnaissants et que nous envoyons de l’amour à vous tous et à vos familles.”

Legend et Teigen se sont mariés en 2013. Ils ont annoncé la grossesse de Teigen dans le clip de la chanson de Legend “Wild” en août. Un peu plus d’un mois plus tard, Teigen a partagé une série de photos de l’hôpital, prises après avoir été informée de sa fausse couche. Teigen a dit qu’ils faisaient référence au bébé comme étant Jack. “Nous sommes très reconnaissants pour la vie que nous avons, pour nos merveilleux bébés Luna et Miles, pour toutes les choses incroyables que nous avons pu vivre”, écrivait Teigen à l’époque. «Mais chaque jour ne peut pas être plein de soleil. En ces jours les plus sombres, nous pleurerons, nous pleurerons des larmes aux yeux. Mais nous nous embrasserons et nous aimerons plus fort et passerons à travers.