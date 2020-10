La mannequin renommée se réfugie dans sa famille et ses amis après avoir perdu une grossesse de plus de 4 mois.

Chrissy Teigen et son mari, John Legend, ont annoncé la triste nouvelle qu’ils avaient perdu le petit bébé qu’ils attendaient pour les premiers mois de l’année prochaine.

Après avoir été admis aux urgences après un mois de saignements abondants et malgré tous les efforts des médecins et les différentes transfusions sanguines, ils ont malheureusement perdu le garçon qu’ils appelaient Jack.

Malgré tout leur chagrin, Chrissy et John ont choisi de partager leur triste nouvelle via Instagram avec un message réconfortant pour leur enfant.

Nous sommes choqués et avec le genre de douleur profonde dont vous entendez seulement parler, le genre de douleur que nous n’avons jamais ressentie auparavant. Nous n’avons jamais pu arrêter le saignement et donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré les sacs et les sacs de transfusions sanguines. Ce n’était tout simplement pas suffisant.

Nous ne décidons du nom de nos bébés qu’à la dernière minute, juste avant de quitter l’hôpital. Mais nous, pour une raison quelconque, avions commencé à appeler ce petit dans mon ventre Jack. Alors il sera toujours Jack pour nous. Jack a travaillé très dur pour faire partie de notre petite famille, et il le sera pour toujours.

À notre Jack: Je suis vraiment désolé que les premiers moments de votre vie aient été si compliqués que nous n’avons pas pu vous donner la maison dont vous aviez besoin pour survivre. Nous t’aimerons toujours.

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé de l’énergie positive, des pensées et des prières. Nous ressentons tout votre amour et nous l’apprécions vraiment.

Nous sommes tellement reconnaissants pour la vie que nous avons, pour nos merveilleux bébés Luna et Miles, pour toutes les choses incroyables que nous avons pu vivre. Mais chaque jour ne peut pas être plein de soleil. Dans ces jours les plus sombres, nous pleurerons, nous pleurerons jusqu’à ce que nous nous déchirions. Mais nous nous embrasserons et nous aimerons plus fort et passerons à travers.

Plusieurs étaient les célébrités, dont leur grande amie Kim Kardashian, Jessica Alba et Jennifer Aniston, entre autres, qui ont ajouté à la douleur de Chrissy et John et ont partagé des mots d’affection et de soutien.

