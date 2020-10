Christian Nodal pourrait sortir un nouvel album de musique rock & roll | Instagram

Il est possible qu’à l’avenir le chanteur de la musique norteña Christian nodal sortir un album dédié à la musique rock & roll des années 60.

Cette déclaration peut être vue dans sa dernière publication sur son compte Twitter officiel où il a mentionné qu’un jour il lancera ce type de album.

Ce ne serait pas du tout une surprise que l’interprète de goodbye love va bientôt travailler avec ce type de chansons, notamment en raison du succès qu’il a eu ces derniers temps.

Même si Christian nodal Il a commencé à être mieux connu depuis qu’il a eu sa participation en tant que coach au programme de Televisa “La voz México”, cela a augmenté à partir du moment où il a commencé une relation amoureuse avec la chanteuse Belinda.

Cette popularité n’a fait qu’augmenter ses ventes car il était déjà bien connu dans le nord du pays où sa musique jouait constamment car il est un excellent auteur-compositeur-interprète, interprète et personne qui surement en regardant certaines de ses interviews, des vidéos de sa vie et d’autres.

Vous deviendriez sûrement immédiatement son fan, Christian Nodal est une personne vraiment humble, charismatique et surtout gentille avec tous ceux qu’il rencontre, son rire est contagieux et innocent.

Non seulement son talent a gagné l’affection de ses partisans, mais aussi parce qu’il a fait une combinaison de sa musique, car au début il a joué norteño, bien que plus tard il ait décidé d’incorporer le mariachi dans ses chansons, devenant encore plus populaire. Christian nodal Il est sans aucun doute un excellent chanteur et une excellente personne.

Un jour, je vais sortir un ep rock and roll des années 60 en hommage aux Apsons. – Nodal (@elnodal) 12 octobre 2020

Avant publication dans Twitter Plusieurs de ses followers ont commenté positivement la publication, car ils aimeraient aussi entendre ses chansons avec ce style de musique, au cas où vous ne le sauriez pas, admirer le groupe Apson le fascine également par le rock.

Avec son style et son talent uniques, tous deux combinés en un seul, le projet qu’il lancera plus tard sera sûrement bien accepté par les utilisateurs.

Bientôt, il sortira un nouvel album dans lequel il aura plusieurs collaborations avec de grandes personnalités, Ángela Aguilar est l’une des célébrités qui seront incluses dans le nouvel album et bien qu’elle serait fascinée d’avoir une collaboration avec sa petite amie Belinda, ont-ils assuré dans une interview avec Adela Micha que pour le moment ce ne serait pas possible mais ils n’excluent pas l’idée.

Un jour, je vais sortir tout un EP rock’n’roll en hommage aux Apsons », a-t-il écrit sur le service de microblogging.

L’un des internautes lui a conseillé, il a mentionné qu’il ne devrait pas publier ses plans car d’autres personnes connaissant cette nouvelle pourraient anticiper ses plans, copier son idée ou simplement essayer de boycotter son projet.

Cependant, il semble que ses partisans verraient comme quelque chose d’étrange qu’une tierce personne tente de boycotter ses projets, car Christian nodal C’est une personne très aimée de beaucoup et jusqu’à présent, il n’a été informé d’aucune controverse dans laquelle il a été impliqué.

Celui que l’on pourrait dire est le seul, c’est sa relation avec Belinda qu’ils ont d’abord cachée, au fil des mois, ils ont tous deux accepté son amour et aujourd’hui les internautes sont au courant de tout ce qu’ils publient.

Ses fans ont hâte de sortir son album, il a déjà fait plusieurs collaborations avec différents chanteurs de différents genres, parmi lesquels Sebastián Yatra, Alejandro Fernández, Piso 21, Ana Bárbara et d’autres.

Sûrement la collaboration qu’il lance une ou deux sur son nouvel album deviendra également un succès ainsi que chacune de ses chansons, qui ont été présentes dans chacun des rassemblements sociaux, plus d’une personne s’identifie à les paroles de ses singles.

Tout ce que vous ferez sera parfait car vous allez le faire avec amour et vous espérez que jusqu’à ce que ceux qui ne vous écoutent pas aimeront ça, je vous soutiendrai, a écrit l’un des internautes dans le post Twitter de Christian Nodal.

