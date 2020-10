Christian Nodal présente sa nouvelle ligne de vêtements, vous en voudrez sûrement! | .

Le célèbre chanteur Christian Nodal a partagé le nouvelle ligne de vêtements avec lequel il représente son nouvel album “Ay ay ay”, une marchandise que vous voudrez sûrement avoir entre vos mains si vous êtes un grand fan de lui.

Christian Nodal traverse l’un des meilleurs moments de sa vie, car il a beaucoup de succès dans sa musique et est plus amoureux que jamais de la belle Belinda.

Maintenant, après son grand succès avec son nouvel album, il a décidé de lancer une ligne de vêtements sur lui, ce qui a fait sensation parmi ses followers.

Parmi les marchandises que vous pouvez trouver chemises, Chapeaux Oui pulls molletonnés de modèles différents, qui ont été choisis par le chanteur de 21 ans.

Il existe deux modèles de pulls molletonnés et chacun a un coût de 45 dollars, tandis que les chemises peuvent être achetées pour 25 dollars et la casquette pour 20 dollars.

Il est à noter que les designs sont uniques et ne seront disponibles que pour un temps limité, donc si vous voulez acheter quelque chose, vous devez le faire maintenant pour qu’ils ne soient pas épuisés, pour trouver la marchandise, cliquez simplement ICI et vous pouvez facilement accéder à la page.

En revanche, Christian Nodal s’apprête à sortir un nouvel album intitulé “Made to Measure”, quelque chose qu’il partageait sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours.

Et en effet, récemment le chanteur du régional mexicain, Christian Nodal avait partagé une photo en compagnie de son partenaire bien-aimé, via Twitter, avec la description:

Je ne me suis jamais senti aussi sur mesure. “

Et il y a quelques jours à peine, Nodal, assurait que le nom de son nouvel album musical portera le titre de «Made to measure», il l’a donc publié depuis son compte Twitter.

Il ne fait aucun doute que le couple a montré depuis le début qu’il s’entendait plutôt bien et qu’il y avait vraiment beaucoup de chimie entre eux.

Il est à noter que, loin d’être affecté par tout ce que les gens et les utilisateurs sur Internet commentent sur leur relation, cela ne leur convient pas, cela ne leur vient pas non plus, alors ils aiment simplement partager leur temps ensemble et leur entreprise.

Comme vous vous en souviendrez, depuis qu’ils ont officialisé et publié leur relation, ils étaient le sujet de conversation de tout le Mexique et toutes sortes de théories ont commencé à être dites à ce sujet, déclarant qu’ils ne voulaient que des notes pour leur programme, que tout était une émission, qu’ils ne dureraient pas absolument et toutes sortes de commentaires négatifs, cependant, tout semble indiquer que rien de ce qui a été dit à ce sujet n’est réel.

Et cela a été démontré par les actions qu’ils font, depuis la célébration de l’anniversaire de Belinda, la fête dans laquelle ils n’ont pas lésiné en termes de détails et de cadeaux, pour célébrer qu’ils fêtaient des mois ensemble, les tatouages ​​qui ont été faits, les yeux de Beli sur la poitrine de Nodal, et le plus récent: l’annonce du nom du nouvel album de l’artiste.

Belinda et Christian ont eu le béguin lors des enregistrements de l’émission “La Voz”, où tous deux ont participé en tant que coachs. Les rumeurs selon lesquelles les deux avaient une relation amoureuse ont commencé rapidement, même le chanteur avait été banni.

Mais plus tard, l’image est apparue sur les réseaux sociaux du célèbre programme, où ils ont confirmé la relation des chanteurs.

Par contre, selon les informations qui ont été divulguées il y a quelques jours, on dit que nous ne verrons plus Belinda et Christian Nodal ensemble dans la prochaine saison de La Voz México de TV Azteca, tout cela malgré le fait que le programme ait appelé beaucoup d’attention quand ils ont commencé à partir, ce que beaucoup considéraient comme une stratégie publicitaire, mais qu’en continuant à l’extérieur du magasin de caméras jeté.

