Christina Aguilera apporte une énergie très glamour en 2021. Sur Instagram, la chanteuse a posté une vidéo d’elle-même dans la baignoire tout en dégustant une coupe de champagne. Son message arrive un peu plus d’une semaine après avoir célébré son 40e anniversaire.

Vendredi, jour de l’An, Aguilera a posté une vidéo d’elle-même en train de se reposer et de se détendre dans un bain moussant luxueux. La chanteuse n’a enfilé qu’un chapeau de cow-girl pour le clip, qu’elle a sous-titré avec les verres de champagne tintant emoji. Tout au long de la vidéo, elle a posé pour la caméra dans une gamme de mouvements sensuels, tout en dégustant son champagne. En plus de publier la vidéo, Aguilera a également posté un diaporama «nouvelle année, cette énergie» sur Instagram qui comprenait des aperçus d’une séance photo à laquelle elle a participé.

Aguilera a récemment expliqué à PEOPLE, tout en faisant la promotion de son apparition et de sa performance dans la comédie spéciale Yearly Departed d’Amazon Prime Video, qu’elle était plus que prête à quitter 2020. Elle a dit que si elle devait faire un éloge funèbre pour 2020, elle garderait les choses simples en disant: «Sortez avec l’ancien, entrez dans le nouveau». Elle a poursuivi en expliquant: “[2020] a été trop pour tout le monde. Séparons-nous, faisons la paix et passons à autre chose … Je suis très excité de me débarrasser des vieilles peaux, de nous éloigner des anciennes habitudes. Je pense que nous avons tous pris une seconde et réfléchi à ce qui nous sert [and] ce qui n’est pas pour que nous puissions avancer dans notre avenir et essayer de dépasser 2020 à plusieurs niveaux. “

Bien que 2020 ait été une année éprouvante pour beaucoup, Aguilera a tout de même pu profiter d’une chose spécifique au cours de l’année: les commandes de rester à la maison lui ont permis de passer plus de temps avec sa famille. Selon la chanteuse de “Genie in a Bottle”, elle a passé du “temps de qualité en famille” dont elle avait tant besoin avec son partenaire, Matthew Rutler, leur fille de 6 ans, Summer, et son fils de 12 ans, Max ( qu’elle partage avec son ex-mari Jason Bratman).

“J’étais sur la route depuis un an entre l’Europe et Vegas, donc c’était bien pour moi de prendre une pause et un moment de réflexion et de tout prendre à un niveau personnel en tant que maman, en tant qu’artiste et être capable de creuser de manière créative et apporter des changements positifs pour mon avenir », dit-elle. “Je pense que nous pouvons tous essayer de dire cela dans nos propres situations personnelles dans nos vies.”