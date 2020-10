Christina Anstead regarde vers l’avenir, marquant son divorce d’avec son mari Ant Anstead avec un yacht de luxe avec un nom approprié pour de nouveaux départs. La star de HGTV, 37 ans, s’est rendue jeudi sur Instagram pour partager une photo de sa dernière folie, un yacht nommé Aftermath.

Souriant sur son nouveau bateau tout en posant avec deux bouteilles de champagne, la star de Christina on the Coast a simplement mis le nom de son nouveau navire en légende, désactivant les commentaires pour éviter que quoi que ce soit ne tue sa bonne humeur. L’achat de Christina intervient moins d’un mois depuis qu’elle et son mari Ant ont annoncé qu’ils mettaient fin à leur mariage après moins de deux ans.

Le 18 septembre, Christina a annoncé sur Instagram: “Ant et moi avons pris la difficile décision de nous séparer. Nous nous sommes reconnaissants l’un envers l’autre et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir. »

Christina et Ant ont accueilli leur fils Hudson avec Ant juste un an auparavant le 6 septembre 2019, ajoutant aux deux enfants de Christina Taylor, 10 ans, et Brayden, 5 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Tarek El Moussa, dont elle a finalisé son divorce. en 2018. Se séparer après un mariage aussi bref a peut-être été un choc pour les fans de Christina et Ant, mais une source a déclaré à E! News le mois dernier que la star du Flip ou du Flop est “très déçue” aussi.

“Ramener le nouveau bébé à la maison était extrêmement difficile et stimulant”, a expliqué la source. “Ce fut une année très difficile avec beaucoup de temps difficiles.” L’initié a continué que Christina ne s’attendait pas à ce que sa relation avec Ant se termine si rapidement, ayant commencé à sortir ensemble en octobre 2017 et à se marier lors d’un mariage dans la cour en décembre 2018. “Elle n’a jamais pensé qu’elle allait divorcer si tôt, “ont-ils ajouté. “Elle a essayé de lui donner plus de chance, mais il est devenu très clair que cela n’allait pas marcher.”

Pendant ce temps, El Moussa prépare son prochain mariage avec la star de Selling Sunset, Heather Rae Young. Les deux ont révélé dans une interview avec Entertainment Tonight que leurs noces seraient ex-libres. “Non, aucun ex au mariage”, a déclaré la star de Flipping 101. «Petites, moins de distractions, plus intimes, de meilleures conversations avec les gens autour de nous. Young a ajouté: “Juste intime, avec nos meilleurs amis et notre famille. Nous allons devoir être stricts avec notre liste.”