Cela fait un peu plus d’un mois que la star de Flip ou Flop Christina Anstead a annoncé son intention de divorcer d’Ant Anstead, et elle a trouvé la paix parmi les dauphins. Anstead, 37 ans, a partagé une vidéo apaisante d’un yacht sur Instagram mercredi, avec des dauphins sautant dans et hors de l’eau. Anstead a révélé le 19 septembre qu’elle rompait avec Ant, qui a presque terminé avec un programme de récupération de rupture.

“Quand nous avons le choix de nous laisser prendre à toutes les absurdités ou simplement de trouver la paix … je choisis l’anomalie”, a écrit Anstead sur Instagram, à côté de la vidéo. “Il est intéressant de savoir comment vous pouvez passer de l’inquiétude / de l’anxiété à propos de ce que les gens disent de vous à la simple décision de ne rien lire / lire. Quand vous avez officiellement fini de” jouer au jeu “. Nous avons tous le choix … choisissez celui qui vous fait vous sentir bien. J’ai toujours aimé l’océan et je trouve ça relaxant – Pour moi, c’est la paix et la perfection. “

Anstead et Ant, 41 ans, se sont mariées pendant près de deux ans avant de révéler de manière surprenante que les deux se séparent. Les deux sont les parents d’un fils d’un an, Hudson London. Ils partagent chacun deux enfants plus âgés issus de relations précédentes. «Nous nous sommes reconnaissants et, comme toujours, nos enfants resteront notre priorité», a écrit Anstead le mois dernier. “Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir.”

Alors qu’Anstead a recherché la paix sur la mer, Ant a rejoint un programme de récupération de rupture organisé par Mark Groves, “spécialiste des relations humaines”, appelé Breakup Recovery Recipe. C’est un programme de cinq semaines, dont Ant est presque terminé. “J’en suis maintenant au 30ème jour et je dois dire que ça a été une bouée de sauvetage pour moi!” il a écrit dans un article sur Instagram Story. “Si quelqu’un a besoin de ça, FAITES-LE!” Plus tôt ce mois-ci, Ant a également participé à un événement Rise Up Kings pour les propriétaires d’entreprise.

Anstead peut maintenant être vue sur Flip ou Flop Saison 9 sur HGTV avec son premier mari, Tarek El Moussa. Les deux ont poursuivi leur relation professionnelle après leur rupture en 2016 et coparentalité leurs enfants, leur fille Taylor, 10 ans, et leur fils Brayden, 5 ans. Dans un post Instagram la semaine dernière, Anstead a réfléchi au tournage de l’émission, malgré leur relation hors écran. drame.

«Dieu ouvrira toujours des portes destinées à s’ouvrir, et celle-ci s’est ouverte en grand», a écrit Anstead. “Même après les bébés, les divorces et les fiançailles, le spectacle continue … Je suis plus que reconnaissant pour cette folle chevauchée – ça a été beaucoup de choses, (y compris des odeurs infestées d’insectes et de rance) mais ça n’a jamais été ennuyeux.”