Christina Anstead demande la garde légale conjointe d’Hudson London, son fils de 14 mois avec son ex-mari, Ant Anstead. La star de Flip or Flop, 37 ans, et l’animateur Wheeler Dealers, âgé de 41 ans, ont révélé leur intention de se séparer en septembre. Anstead a officiellement demandé le divorce de Ant dans le comté d’Orange, en Californie, le 3 novembre.

Anstead demande la garde légale et physique conjointe d’Hudson, selon des documents obtenus vendredi par InTouch Weekly. Selon les documents, les deux ne demandent pas de pension alimentaire pour époux et paient leurs propres honoraires d’avocat. Anstead a énuméré des «différences irréconciliables» comme raison du divorce. Les nouveaux documents ont été déposés juste un jour après qu’Anstead s’est rendue sur Instagram pour critiquer les allégations selon lesquelles elle était une «mère absente».

La star de Christina on the Coast est une utilisatrice active d’Instagram mais ne partage pas toujours de photos avec ses enfants, alors certains trolls ont commencé à lui reprocher de ne pas passer du temps avec eux. “Malgré ce que vous voyez sur Instagram, la plupart des gens ont du mal”, a écrit Anstead. «Quand on me dit: ‘Vous devez être une mère absente parce que vous n’êtes pas avec vos enfants’ – réveillez les gens. Je ne poste presque plus… et je ne veux vraiment pas publier mes enfants tous les jours pour en faire un concours de qui est un meilleur parent. F ça. “

Anstead et Ant se sont mariés pendant près de deux ans et ont accueilli Hudson en septembre 2019. Anstead a annoncé son intention de se séparer sur Instagram le 18 septembre. Les deux sont “reconnaissants l’un pour l’autre et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité”, elle écrit à l’époque. “Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir.”

Ce sera le deuxième divorce pour les deux animateurs de télévision. Ant était auparavant marié à Louise Anstead de 2005 à 2017 et ils sont parents de deux adolescents. Anstead a été mariée à sa co-star de Flip ou Flop, Tarek El Moussa de 2009 à 2018, et ils partagent leur fils Brayden, 5 ans, et leur fille Taylor, 10 ans. Malgré le divorce d’Anstead d’El Moussa, les deux continuent d’héberger leur série HGTV diffusé les jeudis à 21 h HE.

La semaine dernière, HGTV a acheté Flip ou Flop pour une 10e saison, qui sera diffusée l’année prochaine. Dans sa déclaration aux nouvelles, Anstead a remercié HGTV pour «rester avec nous à travers tout cela» et a remercié les téléspectateurs pour leur soutien. «Il faut vraiment un village», a écrit Anstead. “Et surtout MERCI à vous tous d’avoir regardé au fil des ans et d’en avoir fait un tel succès. Beaucoup d’amour.”