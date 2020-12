Christina Anstead s’est récemment rendue sur Instagram pour partager un fabuleux selfie de voiture, dans lequel elle berce une paire de nuances noires élégantes. En plus de la magnifique photo, Anstead a utilisé la légende de l’article pour expliquer qu’elle et sa co-auteur du livre de recettes Wellness Remodel, Cara Clark, “se fixent des objectifs pour 2021”, alors que 2020 “touche rapidement à sa fin”. L’un de ces objectifs est de «commencer à publier davantage sur» leur page Instagram Wellness Remodel, ainsi que de «faire plus de vidéos en direct».

Anstead a ensuite demandé à ses abonnés: “Quels sont les aspects de la santé, du bien-être, de la forme physique, etc. sur lesquels vous souhaitez plus d’informations?” Elle a également déclaré que le livre que le couple avait écrit était disponible à l’achat en ligne, ajoutant: “C’est aussi le cadeau de vacances parfait.” Les messages d’Anstead ont suscité de nombreux commentaires, une personne ayant répondu: “Pouvons-nous voir une vidéo sur la façon dont vous faites cette tresse ?? J’adore cette Christina.” Un autre utilisateur a ajouté: “Vous avez l’air magnifique! Excité pour ça.”

Anstead a connu pas mal de changements cette année. En septembre, elle a annoncé qu’elle et son mari, désormais séparé, Ant s’étaient séparés. “Ant et moi avons pris la décision difficile de nous séparer”, a-t-elle écrit dans un article sur les réseaux sociaux, à côté d’une photo du couple. «Nous sommes reconnaissants les uns envers les autres et, comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir. En novembre, il a été révélé qu’elle avait officiellement demandé le divorce.

Selon un précédent rapport de Us Weekly, des amis proches de Christina et Ant ont été “choqués” par la nouvelle de leur séparation. Selon un initié, la plupart de leurs proches semblaient penser que les choses entre les deux étaient bonnes. “Christina et Ant ont été très privées à ce sujet et les amis sont choqués d’entendre la nouvelle parce qu’ils semblaient heureux ensemble publiquement et devant les autres”, a déclaré l’initié au média.

À la suite de la nouvelle, In Touch Weekly a rapporté que le premier mari d’Anstead, Tarek El Moussa, lui avait apporté beaucoup de soutien. Une source a déclaré à la sortie qu’El Moussa – qui est également sa co-star de Flip ou Flop – “soutient beaucoup” son ex-femme et son fils avec Ant. «Il est là pour elle, tout comme sa fiancée, Heather [Rae Young], qui se sent mal pour Christina et comprend parfaitement que Tarek soutient son ex pendant cette période “, a déclaré la source.” Tarek aime Hudson comme s’il était le sien. “