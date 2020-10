Christina Anstead ne peut s’empêcher de taquiner Tarek El Moussa quand elle remarque que son ex a fait un peu d’homosexualité. Dans un teaser pour la première de Flip ou Flop Saison 9 jeudi, la rénovation de la salle de bain d’El Moussa déraille rapidement quand Anstead aperçoit ses bras fraîchement rasés. «Oh mon dieu, il y a quelque chose de différent», cloue-t-elle dès le départ, en riant avant de comparer son ex à un «chaton chauve» et de proclamer: «Vous vous êtes rasé tous les poils!

«Nous sommes ici pour concevoir une salle de bain et non pour critiquer ma beauté», dit El Moussa en riant, en plaisantant: «Cela a pris environ six heures, j’ai eu un désherbeur en marche, j’ai dû faire venir quelques jardiniers. dos, ma poitrine, mes bras. J’ai l’air bien – tu aurais dû me voir sur la plage hier. “

“[Eye roll emojis] c’est TOUT ce que j’ai à dire sur cette vidéo, “El Moussa a sous-titré le clip.” Elle est juste jalouse parce que je suis lisse [laughing emojis]! “Anstead et El Moussa sont les vedettes de leur émission de rénovation HGTV depuis 2013 et continuent de coparentalité leur fille Taylor, 10 ans, et leur fils Brayden, 5 ans, même après s’être séparés en décembre 2016 après sept ans de mariage. El Moussa est maintenant fiancée à la star de Selling Sunset, Heather Rae Young, qui a proposé en juillet et emménage maintenant dans leur première maison ensemble à Newport Beach. partage son fils Hudson London, 1.

Le 18 septembre, Anstead a fait l’annonce sur Instagram: “Ant et moi avons pris la difficile décision de nous séparer. Nous nous sommes reconnaissants et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir. »

La semaine dernière, Anstead a célébré la neuvième saison de Flip ou Flop sur Instagram, en revenant sur ses années avec El Moussa. “Saison 9? !! Comment est-ce possible? Je peux encore imaginer faire une vidéo de présentation pour un flip ou un flop en 2010”, a-t-elle réfléchi. «J’étais enceinte de Tay assise sur le canapé de notre condo de San Clemente (avec une caméra vidéo à la maison sur nous) en me demandant dans quelle idée folle Tarek m’embarquait maintenant.

Elle a poursuivi: “Je pensais que cela n’irait nulle part, mais cela valait le coup. Dieu ouvrira toujours des portes destinées à s’ouvrir, et celle-ci s’est ouverte en grand. Même après les bébés, les divorces et les engagements, le spectacle continue … Je suis plus que reconnaissant pour cette course folle – ça a été beaucoup de choses, (y compris des odeurs infestées de bogues et de rance) mais ça n’a jamais été ennuyeux. “