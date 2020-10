Christina Anstead passe du temps de qualité avec ses enfants plus âgés alors qu’elle navigue dans sa séparation d’avec son mari Ant. La star de Flip or Flop a partagé de jolies photos de son escapade à Nashville avec sa fille Taylor Reese, 10 ans, et son fils Brayden James, 5 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Tarek El Moussa, alors que Ant regardait leur fils d’un an Hudson London revenir en Californie.

“Smooth As Tennessee Whiskey”, la star de HGTV a légendé son message en référence à la chanson de Chris Stapleton, ajoutant des photos à cheval avec ses enfants, explorant une ferme et fabriquant des s’mores. Le long des vacances était Cara Clark, qui a co-écrit le livre de Christina, The Wellness Remodel, ainsi que ses quatre filles. Pendant ce temps, Ant a passé du temps de qualité avec son fils Hudson, qu’il a accueilli avec Christina en septembre 2019. Partageant des photos sur Instagram en train de manger “Fish & Chips by the sea” avec le petit garçon, il a également partagé une douce vidéo des deux sous-titrés ensemble, ” Inconditionnel.”

Le mois dernier, Christina et Ant ont annoncé qu’ils annulaient leur mariage après moins de deux ans. “Ant et moi avons pris la difficile décision de nous séparer. Nous nous sommes reconnaissants l’un envers l’autre et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité”, a écrit l’architecte d’intérieur sur les réseaux sociaux. “Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir.”

L’animateur Wheeler Dealers a abordé la scission sur Instagram le 26 septembre, en publiant à côté d’une photo avec son ex: “Quiconque me connaît vraiment sait que je n’aime pas partager publiquement des affaires privées. Je suis resté silencieux tout en gardant l’espoir . Je n’ai jamais abandonné. Je prie que la décision de Christina lui apporte le bonheur. ” La semaine dernière, il a supplié ses abonnés “d’arrêter d’essayer de diagnostiquer de loin”, alors qu’il désactivait les commentaires sur une photo avec son fils, ajoutant: “Christina va bien. Je vais bien. Et nous restons de bons amis et nous naviguerons dans cette à notre rythme. La compassion et la gentillesse sont tout ce dont nous avons besoin. X. “

Le 26 septembre également, la star de Christina on the Coast a abordé sa rupture dans un long post. «Je n’ai jamais pensé que j’aurais un divorce et encore moins deux», dit-elle. “Je n’ai jamais pensé que j’aurais 2 bébés papas – mais parfois la vie nous lance des balles courbes. Au lieu de rester coincé dans ces ‘revers’, je choisis de considérer ces défis comme des opportunités de croissance.”