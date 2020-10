Christina Anstead revient sur le “tour fou” qu’elle a eu avec son ex-mari Tarek El Moussa, réfléchissant à leur relation changeante au cours des années précédant la première de la saison 9 de Flip ou Flop jeudi sur HGTV. Se remémorant les hauts et les bas de leur relation, y compris «les bébés, les divorces et les fiançailles», Anstead a noté à quel point ils se sont réunis à la fois en tant que couple marié et en tant que duo divorcé.

“Saison 9? !! Comment est-ce possible?” elle a sous-titré une photo d’elle-même avec El Moussa, dont elle s’est séparée publiquement en 2016 et a finalisé leur divorce en 2018 et qui est maintenant co-parents avec sa fille Taylor, 10 ans, et son fils Brayden, 5 ans. flip or flop en 2010. J’étais enceinte de Tay assise sur le canapé de notre condo à San Clemente (avec une caméra vidéo à la maison sur nous) en me demandant dans quelle idée folle Tarek m’embarquait maintenant. Je pensais que cela ne mènerait nulle part sauf peu importe, je ne suis généralement jamais prêt à essayer quelque chose. “

Anstead a continué que lorsque HGTV a pris Flip ou Flop, c’était comme le destin. «Dieu ouvrira toujours des portes destinées à s’ouvrir, et celle-ci s’est ouverte en grand», a-t-elle poursuivi. “Même après les bébés, les divorces et les fiançailles, le spectacle continue … Je suis plus que reconnaissant pour cette folle aventure – ça a été beaucoup de choses, (y compris des odeurs infestées de bogues et de rance) mais ça n’a jamais été ennuyeux.”

Cela a certainement été une série de hauts et de bas pour le duo de rénovation domiciliaire, qui traverse maintenant des étapes relationnelles qui lui sont propres. El Moussa est maintenant fiancé à Heather Rae Young de Selling Sunset, avec qui il vient d’acheter une maison à Newport Beach. Le mois dernier, Christina a annoncé qu’elle et son mari Ant Anstead avaient décidé de se séparer après moins de deux ans de mariage à la suite d’un mariage surprise en décembre 2018. Le couple partage son fils Hudson, âgé de 13 mois, qu’ils ont accueilli en septembre 2019, une fourmi. est le père de deux enfants plus âgés issus d’une relation antérieure.

“Ant et moi avons pris la difficile décision de nous séparer. Nous nous sommes reconnaissants l’un pour l’autre et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité”, a écrit Christina sur son Instagram pour annoncer la fin de son mariage. “Nous apprécions votre soutien et demandons la confidentialité pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir.”