À l’approche du jour de la décision, Christina et Henry ont d’énormes problèmes de communication à résoudre s’ils veulent que leur mariage fonctionne. Dans un aperçu exclusif de PopCulture de Marié à la première vue de mercredi, Christina et Henry rencontrent leurs amis pour admettre des vérités difficiles sur leur situation dans la perspective de la fin possible de leur expérience de mariage.

«Fondamentalement, Henry et moi sommes en quelque sorte à un endroit où c’est tout à fait comme une ambiance d’amitié», admet Christina, «et il n’y a toujours pas d’étincelle ou envie d’aller plus loin, du moins de sa part. Alors que la nouvelle mariée pense qu’elle lui donne tout dans son mariage, elle dit à la caméra: “J’ai l’impression qu’Henry et moi sommes toujours dans une zone grise. Je veux vraiment faire ce travail, mais je ne peux pas être la seule un essai. Je ne peux plus donner d’émotion à quelque chose qui est un mur de briques. “

Christina continue qu’elle était “un peu choquée”. Henry est resté avec elle si longtemps après “m’avoir dit qu’il ne m’aimait vraiment pas.” Dans un flash-back d’il y a quelques semaines à peine, Christina s’effondre, affirmant que leur incapacité à parler le même langage relationnel lui a laissé le sentiment qu’il était “tellement vérifié” et “carrément” [doesn’t] me veux. “

Elle ajoute à son amie de sa lecture sur la situation que même si Henry n’a dit aucune de ces choses directement, “je ne suis pas un idiot, et j’ai été très profondément aimé par beaucoup de gens. Je ne veux pas de quelqu’un qui ne veut pas de moi. ” Se félicitant de «beaucoup de plaisir», «pas stupide», «pas moche» et «pas dans le besoin», ce dernier qui mérite un regard surpris de son amie, Christina conclut: «Je ne comprends pas ce qui est si difficile juste être comme tu sais quoi, genre, je vais juste essayer. “

Lors de la réunion de Henry avec son ami Kristin, il admet que tout le mariage a été une “lutte” avec l’honnêteté et la communication rendue “plus folle” par la pandémie de coronavirus. Henry continue que les problèmes d’honnêteté ne sont pas de son côté. «Je ne dis pas que je suis parfait, mais je suppose que le manque de communication est juste un peu bizarre pour moi», dit-il. Reste-t-il un espoir pour Christina et Henry le jour de la décision? Marié à First Sight diffusé les mercredis à 20 h HE à vie. Pour en savoir plus sur les couples mariés à première vue de PopCulture, cliquez ici.