T

e plus grand syndicat du Royaume-Uni a élu sa toute première femme à la tête.

Christina McAnea a battu trois autres candidats au poste, obtenant près de la moitié de tous les votes exprimés.

Dans son rôle de secrétaire générale adjointe chez Unison, elle a été responsable ces dernières années de la négociation collective, des négociations et de la stratégie d’égalité, y compris la santé et la sécurité, les pensions et les achats.

Mme McAnea a déclaré: «Je suis très reconnaissante à tous ceux qui ont voté pour moi et pour la confiance placée en moi. Je deviens secrétaire général à la période la plus difficile de l’histoire récente – tant pour notre pays que pour nos services publics.

«Le personnel de la santé, des soins, du conseil, de la police, de l’énergie, des écoles, des collèges et des universités a travaillé tout au long de la pandémie, et ce sont leurs compétences et leur dévouement qui nous feront sortir de l’autre côté.

«Leur syndicat continuera à parler en leur nom et fera tout ce qu’il peut pour les protéger dans les mois difficiles à venir.

«Malgré les risques, les immenses pressions et leur épuisement absolu, le dévouement et l’engagement de nos employés clés ne connaissent pas de fin. Je ne laisserai pas ce gouvernement, ni aucun des futurs, oublier cela.

«Soutenir les travailleurs de la fonction publique pendant la pandémie, garantir une augmentation de salaire rapide pour le personnel du NHS et faire en sorte que le gouvernement renonce à ses projets de gel des salaires mal jugé seront mes priorités immédiates.

«Faire pression pour obtenir le financement et la volonté politique de créer un service national de soins de qualité et abordable, où le personnel est respecté et payé équitablement, vient de près.

Dans un tweet, Mme McAnea a ajouté qu’elle était peut-être la première femme à diriger le syndicat, mais qu’elle ne serait pas la dernière.

Le secrétaire général sortant, M. Prentis, a déclaré que c’était une «journée historique» pour Unison.

«C’est un jour historique pour notre syndicat et je suis ravi que Christina – une amie et collègue intime depuis plus de 30 ans – ait été élue aujourd’hui secrétaire générale de notre grand syndicat», a-t-il déclaré.

«En tant que négociatrice expérimentée et respectée et militante passionnée, je ne peux penser à aucune meilleure personne à qui passer le relais et faire avancer notre syndicat.