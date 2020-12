Legendary n’est pas le seul à dénoncer la décision de Warner Bros. de sortir simultanément ses films en salles et HBO Max. Christopher Nolan, réalisateur de la trilogie Tenet et The Dark Knight, a chargé Warner et s’est prononcé contre les lancements hybrides.

Cette déclaration est une surprise, étant donné que Nolan a travaillé avec Warner Bros. depuis plus de deux décennies. Dans une interview avec ET Online, le directeur a déclaré que le mouvement du distributeur a été très controversé pour ne rien dire à personne.

Christopher Nolan a déclaré que ce que Warner Bros a fait est faux, indiquant que ce n’est pas ainsi que vous traitez les cinéastes, les acteurs et les personnes qui travaillent sur ces projets. L’un d’eux, Photos légendaires, prend en compte commencer une bataille juridique contre Warner pour empêcher Dune et Godzilla vs. Kong sera présenté en première sur HBO Max.

“Ils sont destinés à être disponibles pour un public le plus large possible … Et maintenant ils sont utilisés pour le tout nouveau service de streaming sans aucune consultation”, a déclaré le directeur.

Christopher Nolan: “La pandémie est une excuse et HBO Max est le pire service de streaming”

Nolan dit que la pandémie de COVID-19 est une excuse pour se battre pour un avantage à court terme, comme la sortie simultanée sur HBO Max et le théâtre de tous les films Warner d’ici 2021. Dans une interview avec le Hollywood Reporter, Nolan a évoqué HBO Max comme le pire service de streaming.

“Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et les plus grandes stars de cinéma se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le meilleur studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming.”

Le cinéaste, comme les autres réalisateurs, ils parieront toujours sur une expérience au cinéma indépendamment des inconvénients tels que la pandémie. Le réalisateur a créé Tenet en confinement total et s’assure que l’expérience cinématographique se rétablira et constituera une partie importante de l’écosystème à long terme.

«Lorsque les salles reviennent et que les gens reviennent, que le vaccin est diffusé et que le gouvernement fédéral réagit adéquatement en matière de santé, je suis très optimiste quant aux perspectives à long terme de l’industrie. Les gens adorent aller au cinéma et recommenceront. . ”

Legendary et Christopher Nolan ne sont pas les seuls à s’y opposer. D’autres partenaires de Warner Bros. ont également exprimé leur mécontentement et estiment que toutes les versions 2021 ne devraient pas être diffusées sur HBO Max.