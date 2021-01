La Pandémie de covid-19 il a touché toutes les industries, en particulier le cinéma. Après la réclusion décrétée dans plusieurs pays, des centaines de films et de séries ont été retardés, alors que certaines chaînes ont déjà annoncé la fermeture définitive. Compte tenu de cela, Christopher Nolan, Ridley Scott et d’autres cinéastes et ont demandé soutien aux gouvernements.

Le réalisateur de la trilogie Tenet et The Dark Knight a déclaré que l’industrie cinématographique est “au bord du gouffre”. Selon Deadline, le groupe de directeurs et d’autres personnalités de l’industrie ont envoyé une lettre au gouvernement britannique pour demander de l’aide.

Dans la lettre, ils reconnaissent que bien que des stimuli économiques aient été accordés, ils craignent que cela ne suffise pas.

“Nous reconnaissons le soutien que le gouvernement a déjà été en mesure de fournir. Mais nous craignons que cela ne soit pas suffisant, car les défis sont plus aigus pour les grands opérateurs de théâtre qui n’ont pas pu accéder à un financement personnalisé.”

Selon Nolan, Scott et d’autres personnalités comme Steve McQueen, les grandes chaînes représentent plus de 80% du marché et sont le moteur du succès d’autres secteurs tels que la distribution et la production de films. Bien que la lettre sollicite le soutien de l’administration Boris Johnson, les cinéastes exposer un problème vécu dans le monde entier.

Les cinémas du monde entier sont sur le point de faire faillite

Photo: Manfred Werner

Aux États-Unis, la chaîne AMC est au bord de la faillite et a averti qu’elle ne survivrait peut-être pas à la crise du COVID-19. Selon les analystes, 70% des petits et moyens opérateurs aux États-Unis échoueront en raison de la pandémie.

96% des salles de cinéma espagnoles au bord de la faillite

L’industrie espagnole vit un moment similaire. Un rapport d’El Mundo d’octobre 2020 a indiqué que 96% des cinémas espagnols sont au bord de la faillite. La Fédération des cinémas d’Espagne (FECE) a estimé que les opérateurs auraient des problèmes de solvabilité à la fin de l’année. Le soutien de 13 millions d’euros à l’exposition ne semble rien comparé aux 84 millions accordés par le gouvernement français.

Pour sa part, au Mexique, les chaînes ont cessé de vendre 251 millions de billets, ce qui se traduit par une perte de 13 631 millions de pesos sur les recettes du box-office. Selon Forbes, la Chambre nationale de l’industrie du cinéma a rapporté que du 25 mars au 15 novembre, seuls 10,5 millions de billets ont été vendus. En revanche, au cours de la même période mais en 2019, les théâtres mexicains ont vendu 261,5 millions de billets.

La pandémie a changé l’industrie pour toujours et bien qu’il y ait des voix – comme Nolan lui-même – réclamant les premières sur grand écran, les distributeurs opteront cette année pour le streaming comme alternative.

