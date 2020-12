Qu’est-ce que Dunkirk ou Tenet serait transformé en jeu PlayStation ou Nintendo? Bien que, pour le moment, ce soit une chimère, cela pourrait devenir réalité à un moment donné, car Christopher Nolan laisse la porte ouverte pour que ses films soient adaptés en jeux vidéo.

Cela a été commenté lors de son entretien avec Geoff Keighley, animateur des Game Awards, remis le 10 décembre. Nolan a noté que malgré les défis de la production d’un jeu vidéo lui-même, il serait intéressé à explorer cette facette si la bonne opportunité se présentait.

«Faire des films est compliqué et prend du temps. Produire un jeu vidéo est encore plus complexe et nécessite encore plus d’espace », a déclaré le cinéaste. “La façon dont fonctionne l’industrie du jeu vidéo […] c’est un autre monde. Vous ne voulez pas simplement créer un jeu sous licence; le lier à quelque chose ou l’utiliser sous les paramètres du film », explique-t-il.

«Vous ne voulez pas que ce soit trop loin du but, mais vous voulez qu’il soit génial en soi. […] Ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère, mais c’est certainement quelque chose qui m’intéresse », a-t-il ajouté.

De nombreux films ont été transformés en jeux vidéo, en particulier ceux qui ont utilisé des consoles vidéo comme plates-formes supplémentaires pour la promotion et le merchandising. Hors exceptions telles que GoldenEye ou certaines tranches de Star Wars, la vérité est que le passage du cinéma au jeu vidéo n’a pas réussi à se transcender dans la plupart des cas.

Ce n’est pas la première fois que Nolan parle d’apporter ses films sur des consoles vidéo. Il a essayé avec El Origen, mais a finalement abandonné le projet. La chose la plus proche était de lancer la bande-annonce Tenet dans le populaire Fortnite, car le jeu “ Batman: Arkham Asylum ” a été développé un an après “ The Dark Knight ” et n’était pas lié à sa trilogie de super-héros DC.

Source: Cependant