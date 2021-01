O

aucune chose est claire, l’autre plus incertaine. Premièrement, Chelsea a une équipe assez bonne pour être un défi pour les trophées. Très peu peuvent rivaliser avec la force en profondeur de Stamford Bridge. Plus discutable est de savoir s’ils ont le bon gestionnaire pour en profiter.

Des performances récentes, bien sûr, suggéreraient que non. Qu’il s’agisse de trouver le bon mélange dans la sélection de l’équipe ou d’organiser et d’inspirer son onze choisi, Frank Lampard n’a pas réussi à faire les choses correctement. Ce manager inexpérimenté doit se demander quoi faire ensuite.

Ce n’est pas comme s’il pouvait se tourner vers de vieilles têtes sages. Dans Jody Morris et Joe Edwards, Lampard s’appuie sur des entraîneurs avec des antécédents limités dans le football senior. Tout comme le patron, ils apprennent au fur et à mesure.

Une grande partie de cela concernera les joueurs gagnant d’énormes sommes d’argent – une tâche bien différente de celle de gérer de jeunes prospects affamés désespérés de faire une marque. Lampard n’en a plus beaucoup comme il l’a fait la saison dernière. L’amélioration ralentit parfois dans la zone de confort.

Les meilleurs entraîneurs, cependant, améliorent toujours les joueurs. Ils éduquent, nourrissent et accélèrent le développement. En vérité, il n’y en a pas beaucoup à Chelsea qui s’améliorent en ce moment. Mason Mount, je pense, serait le seul.

Si c’est une source de préoccupation, les luttes de Timo Werner et Kai Havertz le sont aussi. Pour être honnête, je suis sûr que Werner recommencera bientôt à marquer. A 24 ans, avec 35 sélections pour l’Allemagne, l’attaquant est bien armé pour sortir de ce marasme.

Havertz est un peu différent. Manquant manifestement de confiance, sa cause n’a pas été aidée en étant déplacée. Il semble que Lampard ne parvienne pas à trouver la meilleure façon d’intégrer le meneur de jeu de 21 ans dans le système de Chelsea.

L’établissement de bonnes relations sur le terrain s’est également avéré difficile. C’était douloureusement évident contre Leicester, une équipe travaillant dur l’un pour l’autre au sein d’une structure serrée intelligemment conçue par Brendan Rodgers. Lampard, d’autre part, a essayé de garder tout le monde impliqué en hachant et en changeant constamment, ce qui ne fait rien pour la compréhension dans les partenariats.

Réussir cet exploit nécessite énormément de compétences et de savoir-faire. Je veux dire, même Sir Alex Ferguson a eu besoin de quelques années pour maîtriser l’art de la rotation. La gestion de l’homme est une autre technique qui a besoin d’espace pour se développer. Dix-huit mois, ce n’est pas le moment de bien faire tout cela.

La grande question, bien sûr, est de savoir si Roman Abramovich est prêt à attendre Lampard. C’est en fait une situation intéressante pour le propriétaire de Chelsea. Accorde-t-il plus de temps que la normale à une légende du club ou manie-t-il la hache de la même manière impitoyable?

Est-ce qu’il prend note des événements à Arsenal et à Manchester United, où Mikel Arteta et Ole Gunnar Solskjaer sont passés par des patchs collants dans la plus étrange des saisons?

Si jamais la patience était nécessaire dans SW6, ce pourrait être l’année.

Très lentement mais sûrement, Mikel Arteta trie le bon grain de l’ivraie. Il façonne l’équipe d’Arsenal en quelque chose qui séduit un peu plus qu’elle ne l’a fait. Alors, adieu Mesut Ozil (disons Amen à ça!) Et aussi Sokratis, un défenseur de tout cœur qui a tout donné.

Il est donc temps maintenant de regarder en avant, d’essayer de transformer la saison en quelque chose de plus respectable. Cela signifie que tous les enfants poursuivent leurs progrès passionnants et que des stars seniors telles que Pierre-Emerick Aubameyang et Thomas Partey montrent l’exemple.

Une autre belle course de coupe, bien sûr, ne ferait pas de mal du tout. Les Gunners ne veulent pas lâcher ce trophée sans se battre. Et ça pourrait être un combat sur la côte sud. Southampton en forme est un sacré côté.

Je ne suppose pas qu’il remportera le poste de manager de la saison, mais David Moyes mérite énormément de respect pour avoir transformé West Ham en une véritable équipe, plutôt qu’en une seule susceptible de se retourner. Personne n’aura envie de les affronter ces jours-ci, grâce à la forme, la discipline et la menace conçues par Moyes.

Dans cet esprit, il est sûrement temps de se lancer dans une course à la coupe, d’ajouter une réelle excitation à tout le travail acharné.

Les Hammers, après tout, ont trop souvent déçu dans cette compétition dans le passé.

Oh, attendez. Je vois Manchester United ou Liverpool attendre si West Ham vaincra Doncaster demain.

Eh bien, si jamais il y avait une saison pour bouleverser un gros canon, cela pourrait être ça si Moyes continue les choses.

Pas de prix pour deviner où se situent les priorités de Brentford. Gagner une promotion en Premier League après la déception de la saison dernière doit figurer en tête de liste. Ils vont aussi dans le bon sens, battant Luton cette semaine pour en faire 16 matches de championnat invaincus.

Remarquez que cela ne signifie pas que les Bees ne peuvent pas pousser Leicester dur, même sans Ivan Toney, leur meilleur buteur suspendu. Thomas Frank a à sa disposition des joueurs dangereux, désireux de montrer qu’ils peuvent rivaliser à un niveau supérieur.

Battre Newcastle ici en Coupe Carabao a dû aider à croire. Seulement dans une certaine mesure, cependant, parce que personne à Brentford n’a besoin de dire que Leicester en ce moment est une proposition entièrement différente.

Cet affrontement entièrement en Premier League est difficile à appeler.

D’un certain point de vue, le fait que Fulham se soit resserré à l’arrière dans une mesure impressionnante signifie que Burnley devrait avoir du mal à faire une percée dimanche.

L’équipe de Sean Dyche, après tout, pourrait difficilement être décrite comme puissante, malgré la victoire 1-0 contre le choc de la nuit dernière à Liverpool.

Cette victoire, cependant, change peu pour Burnley. Tout comme Fulham, ils ont autre chose en tête, à savoir trouver un moyen d’éviter la relégation. En tant que tel, nous pourrions voir plusieurs acteurs clés reposés des deux côtés, ce qui laisse la forme de ce concours en partie dans le noir.

Quel que soit le résultat, ni l’un ni l’autre ne rêveront de voyages glorieux à Wembley.