a déclaré la semaine dernière que le match nul de la FA Cup contre Morecambe pourrait s’avérer utile pour Timo Werner et Kai Havertz, qui ont eu un peu de mal depuis leur arrivée à Londres.

C’est comme ça que ça s’est passé, du moins en termes d’objectifs. Les deux ont trouvé le filet, ce qui devrait les réconforter un peu, mais aucun des deux ne se sentira bien sur la bonne voie avant de performer constamment en Premier League contre de meilleures équipes. La confiance ne revient pas correctement après un simple tap-in contre des adversaires de League Two, comme ce fut le cas pour Werner.

Non, lorsque vous n’avez pas marqué au cours des neuf derniers matchs de Premier League et que vous n’avez eu que sept efforts cadrés pendant cette période, revenir à votre meilleur signifie faire un bon score au cours des deux prochains mois, ainsi que provoquer de nombreux problèmes de mouvement vif et intelligent.

Frank Lampard, pour sa part, doit espérer que cela se produira, car un Werner revitalisé aiderait à soulever une équipe qui bégayait et bégayait, à la recherche de la forme vibrante dont jouissait plus tôt cette saison.

Aucun doute à ce sujet, il incombe à Lampard d’organiser un redressement de fortune et de le faire assez rapidement. Lui, de tout le monde, n’a pas besoin de rappeler les conséquences inévitables si cela ne se produit pas.

Dans cet esprit, il sera intéressant de voir la composition du manager pour ce derby. Werner a mené la ligne dans la défaite molle 3-1 contre Manchester City, Olivier Giroud et Tammy Abraham restant inutilisés sur le banc. Ce serait une grande surprise si cela se reproduisait. Pour moi, l’expérience de Giroud serait le bon choix dans ces circonstances pressurisées, avec Werner coupant du côté gauche.

Lampard sur l’interdiction des câlins: l’instinct fait partie du football

N’oublions pas, après tout, que si l’attaque de Chelsea est sous-performante, la défense de Fulham est maintenant capable de les exclure. Cinq nuls au trot: pour le côté de Scott Parker, c’est certainement encourageant, vu où ils en étaient il y a quelques mois. Ils ne marquent pas beaucoup, mais ils ne donnent pas non plus beaucoup, grâce à une défense fraîchement construite comprenant des joueurs qui, assez incroyablement, n’ont jamais concouru à ce niveau auparavant.

Comme on le voit à Tottenham mercredi, les trois As – Ola Aina (à droite), Joachim Andersen et Tosin Adarabioyo – se sont réunis pour former une arrière-garde solide qui donne à l’équipe une chance de se battre contre les plus fortes des équipes. Ajoutez à cela l’autre A – le gardien Alphonse Areola, superbe aux Spurs – et Parker peut maintenant entrer dans les matchs avec plus de confiance.

Et après avoir tenu Liverpool à un match nul juste avant Noël, Parker doit espérer pouvoir obtenir quelque chose ici contre un autre gros canon. Si cela se produisait, un changement à Stamford Bridge se rapprocherait d’un pas.

West Ham vs Burnley (samedi, 15 h)

La signature de Sébastien Haller prouvant une erreur coûteuse, West Ham doit sûrement avoir un remplaçant aligné dans cette fenêtre de transfert. Sinon, cela reviendrait à une planification incroyablement mauvaise dans un club qui fait des progrès prometteurs sous David Moyes. Tout ce travail acharné de la première moitié de la saison pourrait potentiellement partir en fumée si un attaquant approprié n’entre pas.

Je veux dire, ils ne peuvent pas passer jusqu’au mois de mai avec seulement Michail Antonio, dont l’état de santé fragile doit être préoccupant. Après la débâcle de Haller, les Hammers doivent réussir celui-ci en désignant quelqu’un qui peut gérer les demandes uniques de la Premier League. Haller était fort mais pas assez mobile. Obtenir le bon homme pourrait définir la saison de l’équipe.

Sheffield United vs Tottenham (dimanche, 14h)

La perte de deux points contre Fulham rend celui-ci encore plus vital, en particulier avec Liverpool suivant sur la liste. Jose Mourinho, j’en suis sûr, sera toujours en colère contre les événements de mercredi soir. Un match à gagner a échappé à la portée de Tottenham d’une manière devenue un peu trop familière. Maintenant, ils se rendent dans le Yorkshire pour affronter une équipe renforcée par leur première victoire de la saison.

Cette victoire sur Newcastle pourrait éventuellement transformer l’équipe de Chris Wilder en une ancienne équipe, un cinglé très difficile à craquer que peu de gens aimaient jouer. Pour être honnête, cela semble peu probable. Les lames sont trop détachées en bas du tableau pour gagner beaucoup de confiance. Les Spurs ne doivent donc montrer aucune pitié. Ils doivent être impitoyables pour tenter leur chance avant de fermer une porte dérobée qui s’ouvre parfois.

Man City vs Crystal Palace (dimanche, 19h15)

Tels sont les caprices du football que Palace peut perdre 3-0 à 10 Aston Villa lors de leur dernier match à l’extérieur avant de tenir à juste titre Arsenal à égalité lors de son prochain road trip. Roy Hodgson a dû être ravi de la performance de la nuit dernière, un exemple classique de résolution défensive mariée à l’étrange moment de promesse sur le pied avant. Il aura besoin de beaucoup plus de la même chose pour naviguer dans celui-ci, alors que City pourrait ne pas s’avérer aussi plat que les Gunners ratés.

L’équipe de Pep Guardiola, après tout, semble trouver ses marques, malgré l’absence récente d’un attaquant reconnu. Phil Foden, pour sa part, fait un excellent travail de compensation, avec des objectifs vitaux du côté gauche. Gardez-le tranquille et Kevin De Bruyne apparaît sur l’autre flanc. Pour Palace, donc, tout ce qui est gagné ici doit être considéré comme un énorme bonus.