L’un des plus grands défis pour les managers d’aujourd’hui est d’amener les footballeurs de haut niveau à adhérer à leurs méthodes.

C’est la moitié de la bataille – convaincre un groupe de personnes indépendantes et très riches que votre approche mènera au succès. S’ils sont engagés, enthousiasmés par le «projet», vous avez une demi-chance. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez l’oublier.

Les joueurs perdent confiance très rapidement si les résultats sont défavorables, surtout lorsqu’on leur demande de travailler incroyablement dur. Les gémissements chuchotés sur le terrain d’entraînement se propagent facilement. «Pourquoi faisons-nous cela?», «Pourquoi nous demande-t-il de faire cela?

Je suppose que vous pouvez deviner où ce genre de gémissements pourrait être le plus répandu en ce moment. Au London Colney, l’ambiance ne sera pas excellente suite à une succession de très mauvais affichages. Les demandes de Mikel Arteta, qui semblaient si fraîches au début, pourraient maintenant être irritantes pour certaines personnes.

Vous devez vous rappeler que ce n’est jamais la faute des joueurs. Ce n’était pas de mon temps et ce n’est pas maintenant. Oubliez de vous regarder dans le miroir. Déplacer le blâme a toujours été une forme d’art. En conséquence, certains se demanderont si le manager recrue d’Arsenal est à la hauteur.

Et ce n’est pas, en vérité, une question injuste. Arteta apprend sur ses pieds. Il est tenu de faire des erreurs dans ces eaux inexplorées. Mais la seule chose qu’il doit faire est de garder les joueurs de côté, sinon la tâche devient impossible.

Jose Mourinho sait tout à ce sujet. Il a semblé perdre le vestiaire de Manchester United, où les affichages et les résultats sont devenus intolérables. Cela a l’air un peu différent maintenant.

Les garçons de Tottenham lèchent les méthodes de leur manager, non pas parce qu’ils sont particulièrement agréables à mettre en œuvre (je suis sûr que non), mais parce qu’ils produisent des résultats. «En haut de la table? J’en aurai un peu!

Je veux dire, qui ne veut pas de succès dans cette courte carrière? George Graham nous a dit un jour que nous n’apprécierions peut-être pas toujours travailler avec lui, mais qu’à la fin de notre temps, avec de l’argenterie sur le buffet, nous regarderions tous en arrière avec une grande satisfaction.

Il n’avait pas tort. Et je sens que c’est une situation similaire ces jours-ci aux Spurs, où la tactique de Mourinho pourrait aller à contre-courant pour ceux qui ont été élevés sur l’approche plus expansive de Mauricio Pochettino. Mais au bout de 90 minutes, avec trois points dans le sac, personne ne se plaint.

Pourtant, cela peut bientôt changer, comme prouvé à Arsenal. Mais qui sourira dimanche soir? Malgré des humeurs contrastées, c’est plus difficile à dire.

Pour ceux d’un certain âge, ce rendez-vous rappelle la brutale finale de la FA Cup en 1970, remportée après une rediffusion à Old Trafford par les Londoniens. Pour les âmes beaucoup plus jeunes, il s’agit d’une lutte intrigante entre une équipe assemblée de manière coûteuse bénéficiant d’une bonne forme et une tenue intrépide nouvelle à ce niveau.

Chelsea entame son match contre Leeds sur un sommet après la raclée de Séville en milieu de semaine

Si Leeds joue avec la même habileté et la même verve qu’à Everton la semaine dernière, ils vont rendre les choses très intéressantes à Stamford Bridge. Cela pourrait être un test délicat pour un club qui célèbre peut-être encore le triomphe de la Ligue des champions mercredi à Séville.

Manchester City contre Fulham

Le croiriez-vous: Fulham a battu Leicester la semaine dernière dans un style surprenant? Est-il temps de revoir cette impression du côté de Scott Parker comme fourrage de relégation? Je ne sais pas. Nous avons besoin de plus de preuves des capacités de Fulham avant de devenir trop excité. Et aussi folle que cette saison se révèle, je ne peux pas vraiment voir ces preuves se présenter à l’Etihad.

La mutilation de Burnley par City la semaine dernière a suggéré un retour à leurs anciennes manières impitoyables. Alors que Liverpool sera le suivant pour les Cottagers après cela, ils devront peut-être attendre un certain temps pour tirer parti de cette victoire de Leicester.

West Brom contre Crystal Palace

Après avoir perdu leurs deux derniers matchs, Palace pourrait gagner des points contre une équipe de West Brom qui a enregistré sa première victoire en championnat de la saison contre Sheffield United la semaine dernière. Rappelez-vous, United aurait facilement pu en marquer quatre ce jour-là, compte tenu des chances qu’ils ont créées, ce qui devrait encourager Roy Hodgson à son retour sur un ancien terrain de jeu.

Crystal Palace accueillera de nouveau le talisman attaquant Wilfried Zaha contre West Brom

Le retour de Wilfried Zaha lui permettrait également de rester sans fin. Obligée de s’auto-isoler après un test Covid positif, Zaha a été ratée lors de ces deux défaites.

West Ham contre Manchester United

J’ai rarement vu un manager aussi déçu de la victoire que David Moyes après avoir battu Aston Villa. Le manager de West Ham sait que son équipe peut et doit jouer beaucoup mieux. Pourtant, nous connaissons tous ce cliché sur les bonnes équipes capables de remporter une victoire après de mauvaises performances. Cela dit, vous ne voulez pas en faire une habitude.

Et Manchester United a une attaque qui peut aller en ville contre n’importe quelle défense. Avec Edinson Cavani et Marcus Rashford dans une forme dangereuse, Angelo Ogbonna et ses collègues défenseurs devront être à leur meilleur.

