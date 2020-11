je

Je veux commencer par donner à nos joueurs un grand crédit et des éloges pour la façon dont ils ont négocié leur chemin à travers une série de matches très difficiles au début de la saison.

Je pense que nous commençons à avoir un meilleur équilibre avec notre équipe, ce qui est souligné par la troisième meilleure différence de buts en Premier League et sept buteurs différents lors de nos huit matchs jusqu’à présent.

Notre ratio de buts s’est grandement amélioré depuis notre retour après le premier lockdown et, tout aussi important, nous concédons moins. Nous pouvons encore faire plus, mais j’ai constaté une amélioration et les joueurs l’ont également ressentie.

Les systèmes et les formations ont été à l’honneur ces dernières semaines, en particulier autour de l’équipe d’Angleterre, mais d’après mon expérience, ce sont les joueurs dont vous disposez qui dictent le système.

Vous voulez toujours vos meilleurs joueurs dans l’équipe, mais vous devez trouver des moyens de rendre cela possible. Le football, comme la plupart des choses dans la vie, change et passe par des phases et des modes. Récemment, il y a eu une balançoire, d’un quatre arrière à un trois.

Nous sommes actuellement dans une période où un 3-4-3 ou un 3-5-2 est devenu à la mode, mais il est important de garder l’esprit ouvert et d’être flexible. En ce moment – et de manière générale – nous voyons beaucoup de buts marqués, ce qui est positif, mais en même temps, j’ai été déçu de certains défenseurs à tous les niveaux.

Le patron de l’Angleterre, Southgate, a été critiqué pour son engagement en faveur d’un système 3-4-3

Tous les managers cherchent à améliorer l’aspect défensif de leurs équipes et, dans de nombreux cas, ils jouent un joueur défensif supplémentaire pour se donner une meilleure chance entre l’attaque et la défense.

Ailleurs, lors des rencontres internationales, c’était formidable de voir Declan Rice marquer son premier but pour l’Angleterre contre l’Islande mercredi. Vous pouviez voir à partir de sa réaction à quel point cela comptait pour lui et c’était une autre étape mémorable dans sa carrière jusqu’à présent, depuis qu’il a quitté l’académie ici à West Ham.

Declan est certainement capable d’ajouter des buts à son jeu, avec sa force aérienne et sa capacité de tir, et c’est fantastique de le voir se développer si bien.

Je sais que plusieurs managers de la Premier League ont exprimé leur inquiétude face au burn-out et aux blessures des joueurs en raison du calendrier incessant des matchs en raison de la pandémie et de la saison tronquée.

en relation

Personne n’était prêt à abandonner quoi que ce soit et chaque compétition s’est déroulée dans un calendrier beaucoup plus serré, avec un plus grand risque de fatigue puis de blessure pour les joueurs qui supportent la charge de travail la plus lourde, comme ceux qui jouent pour des clubs en Ligue des champions. .

Les managers ont été critiqués dans le passé pour avoir apporté des changements à la Coupe de la Ligue ou aux premiers tours de la FA Cup, mais peut-être que les gens comprendront mieux que vous devez prendre en compte un certain temps de récupération afin de donner aux joueurs les meilleures chances d’éviter les blessures.

Il n’y aura pas de relâche pour les clubs qui réussissent dans les compétitions, que ce soit au niveau national ou en Europe, et s’orienter vers la dernière partie de cette saison, cela fera des ravages sur les joueurs, à la fois avec le club et ensuite le pays dans les euros de l’été prochain. Pour le moment, nous ne pouvons pas vraiment prendre le volant, mais nous devons être attentifs au bien-être des joueurs.